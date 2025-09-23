Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της – Σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ

Με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη, που ομολόγησε ότι έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας, στο χωριό Κλειδί, στη Βοιωτία, σταματά να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας ζήτησε προκαταρκτική έρευνα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Μια συνάδελφός της, προχώρησε σε δηλώσεις στον ΑΝΤ1, αναφέροντας: «Είμαι κατηγορούμενη για εξύβριση. Με είχε βάλει μάρτυρα σε ένα δικαστήριο, με κάτι συναδέλφους και ήρθαμε σε προστριβή γιατί την ρώτησα για ποιο λόγο με έχει βάλει και μου έκανε μήνυση. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη».

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες, λέγεται ότι η 62χρονη μοίραζε μηνύσεις από εδώ και από εκεί, καθώς και ότι πήγαινε στην εργασία της με πιτζάμες, παντόφλες και φούτερ, όταν η θερμοκρασία ήταν 45 βαθμοί Κελσίου.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Στην υπόθεση, όπως έγραψε χθες το enikos.gr, αναπάντητα παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα για την υπόθεση της 62χρονης. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας, καλείται να λύσει το μυστήριο σχετικά με τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου, σε περίπτωση βέβαια που αυτό είναι εφικτό, αλλά και όσο είναι δυνατό, τον ακριβέστερο χρόνο του θανάτου της άτυχης ηλικιωμένης. Η 62χρονη από την πλευρά της, τον τοποθετεί το 2023 από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιορίσει το ακριβές χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, οι κάτοικοι του χωριού αλλά και ο γιος της, αναφέρουν πως δεν είχαν δει την ηλικιωμένη εδώ και τουλάχιστον 4-5 χρόνια, γεγονός το οποίο ερευνάται.

Την ίδια ώρα, «γρίφο» αποτελεί για τις Αρχές ο φερόμενος ως συνεργός της 62χρονης, ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ονομάζεται «Γιάννης», και την βοήθησε να μεταφέρουν την μητέρα της και να την θάψουν στον στάβλο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι. Μέχρι στιγμής ωστόσο, παραμένει άφαντος.