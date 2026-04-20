Καιρός: «Διπρόσωπος» με βροχές και ηλιοφάνεια – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα (20/4), κυρίως στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν κατά τόπους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα κεντρικά και βόρεια ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ στην Κρήτη θα εμφανιστούν τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια νότιοι, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, κυρίως στα ανατολικά. Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 24 με 25 βαθμούς.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Λίγες νεφώσεις, που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βαθμιαία βελτίωση. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά, κυρίως της Θεσσαλίας και της Στερεάς, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 3 με 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 και κατά τόπους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους από το μεσημέρι. Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν.

Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και από το βράδυ θα εξασθενήσουν. Θερμοκρασία: Από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 21-04-2026

Στη Μακεδονία , τη Θράκη και από το βράδυ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας μεμονωμένες καταιγίδες.

μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από αργά το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-04-2026

Αρχικά στα βόρεια και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες , την Εύβοια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές.

Το μεσημέρι και το απόγευμα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

και στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα προβλέπονται λίγα χιόνια στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Μέχρι το βράδυ σε όλες τις περιοχές θα έχουν επικρατήσει άνεμοι βορείων διευθύνσεων έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες θα φέρουν τοπικές βροχές.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά.

Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια, ενώ τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-04-2026