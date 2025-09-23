“Να μ’ αγαπάς”: Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου

Νάντια Ρηγάτου

Media

“Να μ’ αγαπάς”: Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα στις 6 Οκτωβρίου

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά. 

Θεσσαλονίκη 1998: Η Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Ναύπλιο 2025: Τα παιδιά, ο Λευτέρης και η Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει. 

Τώρα, 27 χρόνια μετά, η Ζωή είναι παντρεμένη με τον πλούσιο μεγαλοεπιχειρηματία Θεόφιλο Καλλιγά, ο οποίος έχει ένα παιδί από τον πρώτο του γάμο, τον Ορφέα. Μαζί αποκτούν άλλα δύο παιδιά, τον Χάρη και την Εβίτα, και ζουν μια φαινομενικά ευτυχισμένη ζωή στην έπαυλή τους.

Τα δίδυμα παιδιά, Λευτέρης και Φωτεινή, που η Ζωή «ξέχασε» κάπου στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνουν την ταυτότητα της μητέρας τους από τα τελευταία λόγια της γιαγιάς τους και ξεκινούν να τη βρουν.

Στο Ναύπλιο, την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της.

Όμως η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

 Η Σοφία, μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει», έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

 Και ενώ παλιές πληγές ξανανοίγουν ένας μυστηριώδης, μοναχικός άντρας απ’ το παρελθόν, ο Άγγελος Μανιάτης, εμφανίζεται με μοναδικό σκοπό να καταστρέψει την οικογένεια Καλλιγά.

Καθώς παλιά μυστικά έρχονται στο φως, νέες σχέσεις και συμμαχίες διαμορφώνονται για να διορθωθούν λάθη και προδοσίες του παρελθόντος.

 Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

 «Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.

 Δείτε το εντυπωσιακό trailer

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

ΟΟΣΑ: Οι νέες προβλέψεις για την παγκόσμια οικονομία

Κεραμέως: Ενισχυμένη η θέση των εργαζομένων στη σημερινή αγορά εργασίας – Τι είπε για το 13ωρο

Ειδικός στις σχέσεις αποκαλύπτει τους βασικούς λόγους που οι άνθρωποι απατούν – Τι πρέπει να προσέξετε στον σύντροφό σας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την τίγρη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:58 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Grand Hotel: Ο Άρης γίνεται ο φύλακας-άγγελος της Αλίκης

Το GRAND HOTEL άνοιξε χθες ξανά τις πόρτες του για το κοινό και απόψε στις 21:00 έρχεται η συγ...
18:22 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Καραμίχος: Όσα αποκάλυψε για την είσοδό του στον «Άγιο Έρωτα»

Ο Γιώργος Καραμίχος καταφθάνει στη Στέρνα ως Ανδρέας Ιωάννου, για να υπερασπιστεί τον Κυριάκο ...
17:46 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 21:00 η πρεμιέρα της νέας μεγάλης παραγωγής του Alpha, με διπλό επεισόδιο

Δύο οικογένειες με ένοχα μυστικά, ετοιμάζονται να βιώσουν την πιο μεγάλη και τραγική αντιπαράθ...
12:46 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 23/9/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Τρίτη 23 ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος