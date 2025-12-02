Ύπνος: Κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά τοποθετώντας ένα αντικείμενο στο μέτωπό σας – Η συμβουλή ειδικού

Σύνοψη από το

  • Ο νευροεπιστήμονας Kyle Cox προτείνει ένα απλό κόλπο για γρήγορο ύπνο: την τοποθέτηση ενός κρύου αντικειμένου στο μέτωπο.
  • Η μέθοδος βασίζεται στην επιστημονική διαπίστωση ότι η ψύξη του μετώπου ενεργοποιεί τη χημεία του ύπνου και επιβραδύνει τη διανοητική φλυαρία.
  • Για ασφαλή εφαρμογή, χρησιμοποιήστε ένα κρύο πανί ή σακούλα κατεψυγμένου αρακά τυλιγμένη σε λεπτή πετσέτα για έως 15 λεπτά, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με το δέρμα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά τοποθετώντας ένα αντικείμενο στο μέτωπό σας - Η συμβουλή ειδικού
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ο καλός ύπνος είναι απαραίτητος για την υγεία, την ενέργεια και τη διάθεσή μας, αλλά πολλές φορές οι σκέψεις και οι καθημερινές ανησυχίες μας κρατούν ξύπνιους. Ευτυχώς, υπάρχει ένα απλό κόλπο που υποστηρίζεται από την επιστήμη και μπορεί να σας βοηθήσει να αποκοιμηθείτε γρήγορα. Με αυτήν την εύκολη τεχνική, που δεν απαιτεί φάρμακα ή περίπλοκες ασκήσεις χαλάρωσης, μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας και να ξυπνάτε πιο ξεκούραστοι.

Ύπνος: Το φυτό που πρέπει να βάλετε δίπλα στο κρεβάτι σας για να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα και να κοιμηθείτε καλά

Γιατί δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε

Δεν είναι πάντα εύκολο να αποκοιμηθούμε. Πολλές φορές το μυαλό μας «τρέχει» τη νύχτα σε διάφορες σκέψεις, όπως τι πρέπει να κάνουμε αύριο ή σε αναμνήσεις από κάτι ντροπιαστικό που είπαμε πριν χρόνια.

Συχνά χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες, όπως η κατάλληλη θερμοκρασία (να μην είναι πολύ ζεστό ή κρύο το δωμάτιο) και όλα τα φώτα να είναι σβηστά, ώστε να μην ενοχλεί κάτι την όρασή μας.

Ύπνος: Νευρολόγος αποκαλύπτει τον «κανόνα της μίας ώρας» για να ηρεμήσετε τον εγκέφαλό σας και να κοιμηθείτε καλά

Το απλό κόλπο που διευκολύνει τον ύπνο

Ο Kyle Cox, νευροεπιστήμονας που ειδικεύεται στη «νευροεπιστήμη για την επανεκπαίδευση τραυμάτων», υποστηρίζει ότι μπορούμε να αποκοιμηθούμε σε δευτερόλεπτα αν τοποθετήσουμε κάτι κρύο στο μέτωπό μας, πριν από τον ύπνο.

«Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η θερμοκρασία του μετώπου ελέγχει αν ο εγκέφαλος παραμένει σε εγρήγορση ή «σβήνει»», εξηγεί ο Cox. «Ακόμα και μία μοίρα πτώσης της θερμοκρασίας στον μετωπιαίο λοβό ενεργοποιεί αυτόματα τη χημεία του ύπνου».

Σε μελέτες σε ανθρώπους με σοβαρή αϋπνία, η χρήση ψυχρών καλυμμάτων στο μέτωπο τους βοήθησε να κοιμηθούν ταχύτερα από άτομα που χρησιμοποιούσαν φάρμακα ύπνου.

Πώς να εφαρμόσετε το κόλπο με ασφάλεια

  • Χρησιμοποιήστε ένα κρύο πανί ή μια σακούλα κατεψυγμένου αρακά τυλιγμένη σε λεπτή πετσέτα.
  • Μην εφαρμόζετε ποτέ κρύα αντικείμενα απευθείας στο δέρμα.
  • Περιορίστε τη χρήση στα 15 λεπτά τη φορά για να αποφύγετε ερεθισμούς ή πονοκεφάλους τύπου «brain freeze».

Τα οφέλη της μεθόδου

Η ψύξη του μετώπου επιβραδύνει τη διανοητική «φλυαρία» και βοηθά στη χαλάρωση του προμετωπιαίου φλοιού, κάνοντας πιο εύκολο το να αποκοιμηθούμε και να παραμείνουμε κοιμισμένοι. Πολλοί χρήστες του κόλπου στο Instagram δήλωσαν ότι είδαν άμεσα αποτελέσματα και βελτίωση στην ποιότητα του ύπνου τους.

 

Πώς να αντιμετωπίσετε την αϋπνία στο σπίτι

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει ότι η αϋπνία συνήθως βελτιώνεται όταν αλλάζουμε τις συνήθειες ύπνου μας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικές προτάσεις για να κοιμάστε καλύτερα:

Συνήθειες για να εξασφαλίσετε έναν ποιοτικό ύπνο

  • Πηγαίνετε για ύπνο και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα.
  • Χαλαρώστε τουλάχιστον μία ώρα πριν τον ύπνο, π.χ. κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή διαβάστε ένα βιβλίο.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υπνοδωμάτιο είναι σκοτεινό και ήσυχο – χρησιμοποιήστε κουρτίνες, περσίδες, μάσκα ύπνου ή ωτοασπίδες, αν χρειάζεται.
  • Ασκηθείτε τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Φροντίστε το στρώμα, τα μαξιλάρια και τα καλύμματα να είναι άνετα.

Τι να αποφύγετε

  • Μην καπνίζετε ή καταναλώνετε αλκοόλ, τσάι ή καφέ τουλάχιστον 6 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Αποφύγετε μεγάλα γεύματα αργά το βράδυ.
  • Μην ασκείστε τουλάχιστον 4 ώρες πριν τον ύπνο.
  • Αποφύγετε τηλεόραση ή χρήση συσκευών αμέσως πριν τον ύπνο, καθώς το μπλε φως σας κρατάει ξύπνιους.
  • Μην κοιμάστε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
  • Μην οδηγείτε όταν αισθάνεστε υπνηλία.
  • Μην παρατείνετε τον ύπνο μετά από μια κακή νύχτα – τηρήστε τις συνήθεις ώρες ύπνου σας.

Με την εφαρμογή αυτών των απλών βημάτων, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την ποιότητα του ύπνου σας και να αντιμετωπίσετε την αϋπνία με φυσικό τρόπο στο σπίτι.

