Ύπνος: Το φυτό που πρέπει να βάλετε δίπλα στο κρεβάτι σας για να βελτιώσετε την ποιότητα του αέρα και να κοιμηθείτε καλά

Ακόμη και μια μικρή πινελιά πρασίνου μπορεί να αλλάξει εντελώς την όψη ενός δωματίου, κάνοντας τον χώρο να εκπέμπει μια ζωντάνια. Τα περισσότερα φυτά εσωτερικού χώρου προσφέρουν αυτήν την αίσθηση, αλλά ένα συγκεκριμένο ξεχωρίζει για τα οφέλη του, καθώς βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στον χώρο και τον ύπνο.

Το φυτό που πρέπει να βάλετε δίπλα στο κρεβάτι σας για να βελτιώσετε τον ύπνο σας

Η παρουσία φυτών μέσα στο σπίτι δεν είναι μόνο θέμα διακόσμησης, αλλά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του αέρα, τη διάθεση και τον ύπνο σας. Το φυτό Epipremnum aureum, γνωστό και ως Πόθος, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και εύκολα φυτά για εσωτερικούς χώρους. Αν το τοποθετήσετε δίπλα στο κρεβάτι σας, όχι μόνο θα δώσετε ζωντάνια στο χώρο σας, αλλά θα επωφεληθείτε και από την φυσική καθαριότητα του αέρα που προσφέρει.

Το Epipremnum aureum κατάγεται από τις Νήσους του Σολομώντος (Solomon Islands) και είναι το είδος φυτού που μπορεί να κρεμαστεί κομψά από ένα ράφι ή να τυλιχτεί γύρω από ένα πλέγμα χωρίς κόπο. Σε διάφορους πολιτισμούς, το φυτό Πόθος συνδέεται με την ευημερία. Οι λάτρεις του Feng Shui ισχυρίζονται ότι η στρατηγική τοποθέτησή του στο σπίτι μπορεί να προσελκύσει πλούτο και θετική ενέργεια.

Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό του χαρακτηριστικό δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση ή τους μύθους για καλή τύχη. Αυτό το φυτό καθαρίζει τον αέρα που αναπνέετε. Κάθε εισπνοή δίπλα σε ένα Epipremnum aureum τη νύχτα φιλτράρεται φυσικά, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στον χώρο σας.

Και δεν είναι μόνο θεωρία. Τα οφέλη αυτού του φυτού για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Μελέτη της NASA για τα φυτά εσωτερικού χώρου έδειξε ότι το φυτό Πόθος μπορεί να αφαιρέσει αποτελεσματικά βλαβερές ουσίες όπως η φορμαλδεΰδη και τα πτητικά οργανικά συστατικά (VOCs). Ερευνητές του Harvard πήγαν ένα βήμα παραπέρα, δείχνοντας ότι σε πραγματικές συνθήκες το φυτό Πόθος απομάκρυνε το 74% των συνολικών VOCs και το 68% των οσμών.

Έτσι, όταν ξαπλώνετε στο κρεβάτι το βράδυ, ένας χρυσό πόθος κοντά σας βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, τον ύπνο σας και την υγεία σας.

Πώς να φροντίσετε το φυτό Πόθος για να ανθίσει μέσα στο σπίτι

Αν σκοπεύετε να τοποθετήσετε ένα Epipremnum aureum δίπλα στο κρεβάτι σας, είναι σημαντικό να το προετοιμάσετε σωστά από την πρώτη μέρα για να αναπτυχθεί υγιές και όμορφο.

Επιλογή χώματος και γλάστρας

Για να είναι υγιές το φυτό σας, ξεκινήστε με το χώμα. Επιλέξτε ένα καλά αποστραγγιζόμενο χώμα που δεν συγκρατεί υπερβολικά νερό. Οι ρίζες του θέλουν να πίνουν, όχι να πνίγονται. Ιδανικό pH είναι ελαφρώς όξινο, μεταξύ 6,1 και 6,5, ώστε οι ρίζες να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά χωρίς δυσκολία. Όταν το φυτέψετε, προτιμήστε μια γλάστρα που δίνει τουλάχιστον 5 εκατοστά επιπλέον χώρο γύρω από τις ρίζες και έχει τρύπες αποστράγγισης που λειτουργούν σωστά.

Φως, θερμοκρασία και υγρασία

Τοποθετήστε το φυτό Πόθος στο κομοδίνο που δέχεται μαλακό, έμμεσο φως από ένα κοντινό παράθυρο. Δεν χρειάζεται απευθείας ηλιακό φως, αλλά θέλει επαρκή φωτεινότητα για να διατηρήσει τα φύλλα του ζωντανά.

Η ιδανική θερμοκρασία για το φυτώριο είναι 18–24°C, μιμούμενη το ζεστό τροπικό κλίμα που προέρχεται. Αν χρησιμοποιείτε υγραντήρα τη νύχτα, προχωρήστε—το συγκεκριμένο φυτό αγαπά την υγρασία. Όσον αφορά το πότισμα, κάντε υπομονή και περιμένετε μέχρι να στεγνώσει η επιφάνεια του χώματος πριν ποτίσετε ξανά.

Κλάδεμα και αναπαραγωγή

Κάθε λίγους μήνες, κλαδέψτε λίγο κάτω από έναν κόμβο κοντά στον κύριο βλαστό, ώστε το φυτό να κατευθύνει την ενέργειά του στην ανάπτυξη πυκνότερου φυλλώματος. Αν θέλετε να πολλαπλασιάσετε το φυτό σας, μπορείτε να τοποθετήστε το κομμάτι που κλαδέψατε σε νερό και σε 1–2 μήνες θα εμφανιστούν ρίζες, έτοιμες για νέα γλάστρα.

Προσοχή: Παρά τα οφέλη για την υγεία, το φυτό Πόθος είναι τοξικό για γάτες και σκύλους αν καταναλωθεί.