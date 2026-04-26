Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 36χρονος οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Δερβένι

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που ενεπλάκη νωρίτερα σήμερα (26/04) το απόγευμα, σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη. 

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Ο 36χρονος συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».

Anne Hathaway: Το εκλεπτυσμένο mani pedi στο ζουμερό κόκκινο που έχει γίνει η απόλυτη νέα τάση

7 τρόποι να αντιμετωπίσετε έναν ναρκισσιστή που μιλάει ακατάπαυστα

Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου – Τι σημαίνει για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Σε τροχιά υλοποίησης ο Δυτικός Προαστιακός Θεσσαλονίκης – Η σύνδεση του 6ου προβλήτα με το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:07 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/4/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (26/4) η κλήρωση με αριθμό 3058 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είν...
21:47 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κρήτη

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κρήτη το βράδυ της Κυριακής 26...
21:23 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν μαζί τους 1.320 λαθραία τσιγάρα

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, 62 και 68 ετών, νωρίτερα σήμερα (26/04) το πρωί, στο αεροδρόμιο «Ε...
19:28 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

«Στο κόκκινο ο Κορινθιακός»: Νέα ανάρτηση του σεισμολόγου Γεράσιμου Παπαδόπουλου – «Δεν προέβλεψα συγκεκριμένο σεισμό»

Επανήλθε με νέα ανάρτηση ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μετά τις αντιδράσεις των συναδέ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς