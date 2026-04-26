Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο 36χρονος οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Δερβένι

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 36χρονος οδηγός μοτοσικλέτας που ενεπλάκη νωρίτερα σήμερα (26/04) το απόγευμα, σε τροχαίο που σημειώθηκε στο Δερβένι, στη Θεσσαλονίκη.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 17:00 στο Δερβένι στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Ο 36χρονος συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 58χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο 36χρονος οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ ο 58χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

«Απογευματινές ώρες σήμερα (26-04-2026) στην Εγνατία Οδό (ύψος Δερβενίου) με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 36χρονος ημεδαπός, συγκρούστηκε με ομόρροπα κινούμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης όπου και κατέληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενώ προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Λητής».