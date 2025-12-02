Εξεταστική – Καραποστολάκης: Το ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε σε επιτήρηση δείχνει ότι κάναμε δουλειά – Καμία πολιτική παρέμβαση ή πίεση δεν είχα στο έργο μου

«Η ΣΟΛ ΑΕ, εκτέλεσε το έργο της με σεβασμό στο διεθνές πλαίσιο, τον ευρωπαϊκό κώδικα και την ελληνική νομοθεσία», δήλωσε στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ιωάννης Καραποστολάκης, μέλος της Ομάδας Ορκωτών Λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, τόνισε ότι «καμία πολιτική πίεση ή παρέμβαση δεν έγινε ή ένιωσε στο έργο του», ενώ έκανε λόγο για πολυπαραγοντικό, διαχρονικό πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτηρίζοντας ως «κορυφαίο την καθυστέρηση αποστολής εγγράφων», τα οποία ζητούσαν οι ορκωτοί λογιστές για τους ελέγχους που έκαναν.

Ο κ. Καραποστολάκης διευκρίνισε ότι «ο έλεγχος του ΣΟΛ είναι δειγματοληπτικός και σχετίζεται με την διασφάλιση των συμφερόντων της ΕΕ και δεν επεκτείνεται».

«Με βάσει τα ευρήματά μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε αίτημα επιτήρησης ή αναστολής πληρωμής», ανέφερε ο μάρτυρας απαντώντας στον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη.

«Όταν διενεργήσαμε τον έλεγχο, ο Οργανισμός ήταν πιστοποιημένος, δεν είχε μπει σε επιτήρηση. Σήμερα μιλάμε για το ότι ο Οργανισμός είναι υπό επιτήρηση, άρα κάναμε δουλειά οι ορκωτοί λογιστές, γιατί η επιτήρηση δεν έρχεται από τη μια στιγμή στην άλλη.

Εμείς ότι βλέπαμε το καταγράφαμε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία πολιτική πίεση ή παρέμβαση τι θα γράψουμε στην έκθεση ελέγχου που κάναμε για τα οικονομικά έτη 2021, 2022, 2023. Εγώ μαζί με την επικεφαλής των ΣΟΛ, Δέσποινα Μαρκοπούλου, εφαρμόσαμε τα δέοντα του νόμου», τόνισε απαντώντας σε άλλη ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Όπως είπε, απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, «το συνηθισμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε ήταν η καθυστέρηση αποστολής εγγράφων».

«Θέσαμε το θέμα όσο πιο ψηλά γίνεται θεσμικά. Ενημερώσαμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πρόεδρο της την εποπτεύουσα Αρχή, την ευρωπαϊκή επιτροπή, όλους τους ενημερώσαμε.

Εμείς ζητάγαμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μεριμνήσει για στοιχεία που θέλαμε να ελέγξουμε. Θεωρώ ότι δεν ήταν συνειδητή η καθυστέρηση, αλλά ήταν λίγο από όλα», υποστήριξε.

Παράλληλα, αιτιολόγησε ότι «δεν είχαν πέσει στην αντίληψη των Ορκωτών Λογιστών αρκετά πράγματα που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας για κάτι τόσο δραματικό διότι εμείς πάμε για λογιστικό έλεγχο, όχι για όλα τα θέματα».

Συναντήσατε εντολή εντέλεσθε; ρωτήθηκε από την εισηγήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου.

«Στον δειγματοληπτικό έλεγχο πέσαμε σε μια πληρωμή με διαδικασία εντέλεσθε, ήταν πάνω από 1 εκ από ότι θυμάμαι», απάντησε.

Ήταν σύννομο; επέμεινε η βουλευτής του ΚΚΕ.

«Εμείς ελέγχαμε, αν με βάση τα στοιχεία που μας δίνονταν, έγινε καλή πληρωμή. Δεν γνωρίζω όμως τι γινόταν στο κομμάτι του ελέγχου των οικονομικών, αυτό ήταν εκτός του πεδίου ελέγχου μας.

Εμείς κάναμε ελέγχους δειγματοληπτικούς, ελέγχαμε συγκεκριμένο δικαιούχο μόνο για την πληρωμή, δεν ελέγχαμε κάποιον που έκανε αίτηση, αλλά μόνο πληρωμές.

Ό, τι υπήρχε για προβληματικές πληρωμές γράφτηκε στην έκθεσή μας.

Ό, τι ευρήματα εντοπίζαμε έχουν αναφερθεί σε κάθε έκθεση μας και βάσει αυτής η ΕΕ ζητούσε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνουν βελτιωτικές αλλαγές», ανέφερε.

-Εσείς δεν εντοπίσατε εγκληματική οργάνωση, όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή εισαγγελία; ρώτησε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

«Είναι δεδομένο ότι εμείς διενεργούμε έλεγχο επί οικονομικών δεδομένων, όπως είναι δεδομένο ότι ως ορκωτοί λογιστές έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις εκ του νόμου. Εμείς είχαμε ζητήσει στοιχεία, τα οποία λάβαμε με 16 μήνες καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή εισαγγελία πήγε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, και επειδή τα πήρε με 15 ώρες καθυστέρηση, δημιουργήθηκε σοβαρότατο θέμα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι επειδή εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι. Εμείς δεν έχουμε την εξουσία, την δυνατότητα για να πούμε ότι θα κάνουμε σήμερα επισυνδέσεις σε πέντε διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μπορέσουμε να δούμε αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους ή δεν την κάνουν. Εμάς η εργασία γίνεται με βάσει τα στοιχεία που μας γνωστοποιούνται από τον ελεγχόμενο κάθε φορά, με βάσει τα τεκμήρια που λαμβάνουμε και με βάση αυτά μιλάμε.

Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Είπα ότι εγώ δεν είμαι σε θέση να το πω. Εμείς σεβόμαστε και το έργο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και της δικιάς σας Επιτροπής, αλλά οι αρμοδιότητες οι δικές σας είναι συγκεκριμένες. Και εμείς έχουμε ανησυχία… Δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για εγκληματική οργάνωση… Εγώ λέω ότι όταν έκανα τον έλεγχο δεν υπήρχαν επισυνδέσεις ή μπορεί να υπήρχαν, αλλά να μην τις γνωρίζαμε… Είμαι αναρμόδιος να μιλήσω για το αν υπάρχει ή όχι εγκληματική οργάνωση. Οι ορκωτοί ελεγκτές δεν αποφασίζουν , ενεργούν. Ούτε διχάζουν. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και γι αυτό είμαστε ακριβείς, είναι ότι βρίσκεται στην έκθεση μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Ο κ. Καραποστολάκης συμφώνησε με την άποψη που είχε εκφράσει η κα Μαρκοπούλου ότι «το 2023 ήταν χειρότερο από το 2022», σημειώνοντας ότι «γι’ αυτό υπήρχε επιφύλαξη, γιατί έγιναν δύο γεγονότα που για εμάς ήταν πολύ σημαντικά».

«Το ένα ήταν ο υπολογισμός με λάθος γραμμή δικαιωμάτων και το άλλο αφορούσε στην διαδικασία πληρωμής με το εντέλεσθαι, που έγινε χωρίς να έχουν διενεργηθεί οι έλεγχοι, σύμφωνα με τα έγγραφα που βρήκαμε».

Όπως διευκρίνισε, «το 2022 και μέχρι τέλος Δεκεμβρίου του 2023 που παραιτήθηκε, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο κ. Σημανδράκος ενώ ο κ. Μπαμπασίδης ορίστηκε πρόεδρος στον Οργανισμού τον Ιανουάριο του 2024, και το οικονομικό έτος είχε κλείσει».

«Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που είσαστε εκεί και την εμπειρία σας μπορείτε να μας πείτε, κλέψανε ή όχι στον ΟΠΕΚΕΠΕ;» ρωτήθηκε από τον ανεξάρτητο βουλευτή, Αλέξανδρο Αυλωνίτη.

«Θα είμαι ειλικρινής γιατί έχω περάσει από εκεί. Υπήρχαν περιπτώσεις, και αυτό είναι πασιφανές, ότι έχουν πληρωθεί χρήματα, τα οποία κακώς έχουν πληρωθεί, για αυτό υπάρχει το βιβλίο οφειλετών. Σαν καθοδήγηση το λέω. Αυτό μπορεί να είναι από κάποιο λάθος μπορεί να έγινε ακόμα και σκόπιμα, μεμονωμένα. Εάν είναι οργανωμένο, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Το γεγονός ότι υπάρχει βιβλίο οφειλετών, το οποίο μπορεί να λέει ότι κάποιοι χρωστάνε, ή μάλλον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να ανακτήσει ένα ποσό 20 εκ ευρώ, λέω τυχαίο νούμερο, δεδομένο είναι ότι κάποιοι πήραν χρήματα που δεν έπρεπε», απάντησε ο κ. Καραποστολάκης.