Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση…»

  • Η Κατερίνα Καινούργιου εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι αγαπάει αυτό που κάνει, θα επιθυμούσε το κεφάλαιο της τηλεόρασης να κλείσει σε κάποια χρόνια.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με το κομμάτι των επιχειρήσεων.
  • Ετοιμάζει ένα νέο επαγγελματικό βήμα με καλλυντικά, το οποίο θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Μία αναφορά στο επαγγελματικό της μέλλον έκανε η Κατερίνα Καινούργιου, στη διάρκεια της εκπομπής της το πρωί της Τρίτης (2/12). Η παρουσιάστρια, με την επιτυχημένη πορεία στην τηλεόραση, εξομολογήθηκε πως παρ’ ότι αγαπάει αυτό που κάνει, θα επιθυμούσε το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής της σε κάποια χρόνια να κλείσει.

Η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε επίσης, πως θα ήθελε να ασχοληθεί με το κομμάτι των επιχειρήσεων και μίλησε για το νέο επαγγελματικό βήμα το οποίο ετοιμάζει και αφορά στα καλλυντικά.

«Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει τώρα τελευταία, εγώ δεν θέλω να κάνω για πολλά χρόνια ακόμα τηλεόραση. Θα κάνω για κάποια σίγουρα, γιατί το αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω, αλλά μετά θέλω να είμαι επιχειρηματίας», εξομολογήθηκε στην αρχή η παρουσιάστρια.

Επιπλέον, η Κατερίνα Καινούργιου είπε ότι: «Ετοιμάζω κάτι που έχω πει ξανά, με καλλυντικά με το εξωτερικό. Πολύ σύντομα αυτό θα ανακοινωθεί, μια πολύ ωραία συνεργασία, μαζί με την ιδιοκτήτρια μιας άλλης εταιρείας. Αλλά θα ήθελα στο μέλλον να είχα μία ολοκληρωμένη σειρά καλλυντικών και να πάω σε όλο τον κόσμο. Μου αρέσει σαν ιδέα!».

«Δεν λέω ότι θα το κάνω τώρα, γιατί ξέρω ότι μια δεκαετία μπορεί και να την έχω. Αλλά κατάλαβες, δεν θέλω για πάντα να είμαι σε αυτό», κατέληξε η οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα».

22:16 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

20:23 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

19:53 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

18:47 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

