Τραμπ: Παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία – Προανήγγειλε επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ

Σε μια κρίση αλήθειας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ  Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος» και παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να τερματιστεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε την δήλωση πριν κλείσουν οι πόρτες για το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή την ώρα που οι δημοσιογράφοι είχαν μπει με τις κάμερες στην αίθουσα συνεδρίασης για να πάρουν τις πρώτες δηλώσεις, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μιλούσε σε δημοσιογράφους λίγο πριν από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον. «Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορεί να βρεθεί λύση. «Δεν είναι εύκολη υπόθεση, σας το λέω. Τι χάος».

 

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα αρχίσει να χτυπά στόχους μέσα στην Βενεζουέλα, σε μια κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησής του εναντίον των φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που μέχρι τώρα εστίαζε αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σχόλιά του απηχούν τα προηγούμενα, της Πέμπτης, όταν είπε στους στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση έχει υποβληθεί σε έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος, επειδή κατά την πρώτη δεν σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες την Τρίτη και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά.

Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ. «Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποψήφιος στόχος», δήλωσε ο Τραμπ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις στους εμπόρους ναρκωτικών μόλις άρχισαν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

Εκπαιδευτικό επίδομα 1.900 ευρώ: Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στη δράση του Οικονομικού Επιμελητηρίου – Όλες οι λεπτομέρειε...

ΙΟΒΕ: Νέα επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο – Πτώση και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:52 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Γερμανία: Φορτίο με μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών του Στρατού κλάπηκε κατά τη μεταφορά του – Που εστιάζουν οι αρχές

Περίπου 20.000 φυσίγγια των ενόπλων δυνάμεων στην Γερμανία, κλάπηκαν την περασμένη εβδομάδα κα...
20:48 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Παράπονα Τραμπ και φουλ επίθεση από τον υπουργό Άμυνας στο Υπουργικό Συμβούλιο – Το Νόμπελ Ειρήνης και ο πόλεμος στην Καραϊβική

Καθώς είναι σε εξέλιξη στο Κρεμλίνο, η συνάντηση των Γουίτκοφ και Κούσνερ με τον Πρόεδρο Πούτι...
20:11 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Βρυξέλλες: Σάλος με την σύλληψη της Μογκερίνι για απάτη και διαφθορά με ευρωπαϊκά κονδύλια – Γιατί άρχισε η έρευνα της Εισαγγελίας

Σάλο έχει προκαλέσει στις Βρυξέλλες η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν Φεντερίκα Μο...
19:41 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Οι ευγένειες και τα αστεία πριν κλείσουν οι πόρτες του Κρεμλίνου – Οι πρώτες εικόνες από την συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντάται με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»