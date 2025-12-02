Τραμπ: Παραδέχτηκε ότι είναι δύσκολο να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία – Προανήγγειλε επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Σε μια κρίση αλήθειας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος» και παραδέχτηκε ότι δεν είναι εύκολο να τερματιστεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε την δήλωση πριν κλείσουν οι πόρτες για το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή την ώρα που οι δημοσιογράφοι είχαν μπει με τις κάμερες στην αίθουσα συνεδρίασης για να πάρουν τις πρώτες δηλώσεις, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Μιλούσε σε δημοσιογράφους λίγο πριν από την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Ουάσιγκτον. «Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορεί να βρεθεί λύση. «Δεν είναι εύκολη υπόθεση, σας το λέω. Τι χάος».

Trump on Russia-Ukraine: It is not an easy situation, what a mess. pic.twitter.com/0r5HzqNscp — Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα αρχίσει να χτυπά στόχους μέσα στην Βενεζουέλα, σε μια κλιμάκωση της επίθεσης της κυβέρνησής του εναντίον των φερόμενων ως εμπόρων ναρκωτικών.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. «Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί, και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα».

Ο Τραμπ εξετάζει εδώ και εβδομάδες το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα στη Βενεζουέλα, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση της εκστρατείας που μέχρι τώρα εστίαζε αποκλειστικά στην επίθεση σε σκάφη που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μεταφέρουν ναρκωτικά στις ΗΠΑ.

Τα σχόλιά του απηχούν τα προηγούμενα, της Πέμπτης, όταν είπε στους στρατιωτικούς κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών ότι οι προσπάθειες για επιθέσεις στην ξηρά θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση έχει υποβληθεί σε έντονη κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά της σε αυτή την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των αποκαλύψεων ότι πραγματοποίησε δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος, επειδή κατά την πρώτη δεν σκοτώθηκαν όλοι οι επιβαίνοντες.

Ωστόσο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε αυτές τις ενέργειες την Τρίτη και υποστήριξε ότι η εκστρατεία ήταν απαραίτητη για να κρατήσει τα ναρκωτικά μακριά από τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι θα είναι «πολύ πιο εύκολο» να χτυπηθούν στόχοι στην ξηρά.

Επίσης, αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να στοχεύσει άτομα σε χώρες εκτός της Βενεζουέλας, εάν η κυβέρνηση κρίνει ότι διακινούν ναρκωτικά στις ΗΠΑ. «Όποιος το κάνει αυτό και τα πουλάει στη χώρα μας είναι υποψήφιος στόχος», δήλωσε ο Τραμπ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι οι επιθέσεις στους εμπόρους ναρκωτικών μόλις άρχισαν.