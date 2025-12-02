«Οι απειλές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για βίαιη καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι ο ορισμός της καθεστωτικής τρομοκρατίας. Προειδοποιούμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη. Η βία φέρνει βία και το τελευταίο που χρειάζεται η πατρίδα μας, είναι τα παιδιά των Ελλήνων (αστυνομικοί) να χτυπούν τους πατεράδες και τα αδέρφια τους (αγρότες) για να διασωθεί το καθεστώς Μητσοτάκη. Στείλτε τους αστυνομικούς να συλλάβουν τις γαλάζιες ακρίδες και όχι να χτυπήσουν τους Έλληνες αγρότες», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.
Ελληνική Λύση: Προειδοποιούμε τον κ. Χρυσοχοΐδη να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη
- Η Ελληνική Λύση καταγγέλλει τις απειλές από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για βίαιη καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων, χαρακτηρίζοντάς τες «καθεστωτική τρομοκρατία».
- Το κόμμα προειδοποιεί τον κύριο Χρυσοχοΐδη «να μην τολμήσει να απλώσει χέρι σε Έλληνα αγρότη», επισημαίνοντας ότι «η βία φέρνει βία».
- Καλεί να σταλούν οι αστυνομικοί «να συλλάβουν τις γαλάζιες ακρίδες και όχι να χτυπήσουν τους Έλληνες αγρότες», υπογραμμίζοντας ότι η πατρίδα μας δεν χρειάζεται αυτή την αντιπαράθεση.
