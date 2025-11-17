Λύθηκε το μυστήριο για τα λόγια του Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν, στην ορκωμοσία του πατέρα του – Τι αποκάλυψε ο μεγαλύτερος αδελφός του

Ο Έρικ Τραμπ αποκάλυψε τι είπε ο μικρότερος αδελφός του, Μπάρον, στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά την ορκωμοσία του πατέρα τους νωρίτερα φέτος. Ο 19χρονος φοιτητής πλησίασε τον Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της τελετής και του έσφιξε το χέρι, καθώς και της απερχόμενης αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, μέσα στην Ροτόντα του Καπιτωλίου.

Ήταν μια κίνηση για την οποία ο νεαρός Τραμπ επαινέθηκε για την πολιτική του αβροφροσύνη. Καθώς έσφιγγε το χέρι του Μπάιντεν, έσκυψε και ψιθύρισε κάτι στο αυτί του απερχόμενου προέδρου.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασαν τότε, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται απεγνωσμένα τι του είπε – και άλλους να πιστεύουν ότι ο Μπάρον εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να ψιθυρίσει κάτι απειλητικό στο αυτί του Μπάιντεν. Προς αυτή την άποψη «έδειξε και το πρόσωπο του Μπάιντεν, το οποίο από το αρχικό χαμόγελο πάγωσε απότομα.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Μπάρον, ο Έρικ, εμφανίστηκε μαζί με τη Μέγκιν Κέλι σε ζωντανή εκπομπή της ομώνυμης εκπομπής της στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα και αποκάλυψε τι ακριβώς συνέβη.

Ο Έρικ είπε: «Ένα βράδυ τηλεφώνησα στον Μπάρον και του είπα: “Φίλε, τι είπες ακριβώς;” Και ήταν κάτι τόσο ευγενικό που σχεδόν δεν το κατάλαβα. Κάτι σαν “Συγχαρητήρια και καλή τύχη” ή κάτι τέτοιο. Κάτι πολύ σεβαστό.

Ο Patrick Bet David, ήταν στην εκπομπή και είπε: “Ο Μπάρον είπε στην πραγματικότητα στον Μπάιντεν να πάει να γ…θεί;” Ο Έρικ πρόσθεσε: «Πιθανότατα το σκέφτεται, σίγουρα το έχει στο μυαλό του, αλλά είναι πολύ ευγενικός για να το πει ανοιχτά».

Καθώς ο Μπάρον έκανε τα σχόλια, ο Μπάιντεν είχε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, το οποίο αντικαταστάθηκε από μια πιο σοβαρή έκφραση μετά τη σύντομη στιχομυθία.

Ο φοιτητής του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης επαινέθηκε ως «αληθινός τζέντλεμαν» για το ότι έσφιξε το χέρι του Μπάιντεν και της Χάρις εκείνη τη στιγμή. Η χειρονομία ειρήνης οδήγησε επίσης τους χρήστες των κοινωνικών μέσων να αποφασίσουν ότι ο πρωτοετής φοιτητής «μεγάλωσε καλά» από τη μητέρα του Μελάνια.

«Εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτή τη χειρονομία και από το γεγονός ότι προήλθε από κάποιον τόσο νεαρό. Το να περάσει από την άλλη πλευρά και να τους σφίξει το χέρι ήταν μια πολύ κομψή και ώριμη κίνηση. Μπράβο στον Μπάρον», είπε κάποιος χρήστης. «Τόσο καλός νεαρός… Αυτή η χειρονομία τα λέει όλα. Μπράβο, Μελάνια», είπε κάποιος άλλος.



Πιο πρόσφατα, έχουν εμφανιστεί αναφορές που υποδηλώνουν ότι ο Μπάρον περνούσε μια δύσκολη περίοδο στο σχολείο μετά την επανένταξη του πατέρα του στον Λευκό Οίκο. Αρκετές αναφορές υποδηλώνουν ότι ήταν θύμα σκληρών παρατσουκλιών από τους συμμαθητές του, ενώ μια άλλη αναφέρει ότι έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower για ένα ρομαντικό ραντεβού.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εξόδου για γκολφ με την εγγονή του προέδρου, και, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο γιος του «τα πάει καλά». Τον Σεπτέμβριο, ο Μπάρον φέρεται να έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower για να φιλοξενήσει ένα ραντεβού, σύμφωνα με πηγές του Page Six.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο μικρότερος γιος του προέδρου δεν είχε άλλη επιλογή από το να κάνει το ραντεβού του στο σπίτι, λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί για την προστασία του. Η απόφαση να κλείσει ολόκληρος όροφος του κτιρίου ελήφθη επίσης με γνώμονα την ασφάλεια του Μπάρον και της συντρόφου του, ανέφερε η πηγή.

Αν και δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μαζί με την οικογένειά του από την ορκωμοσία του πατέρα του τον Ιανουάριο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει περάσει τον ελεύθερο χρόνο του μαζί τους. Ο Μπάρον σπουδάζει επιχειρήσεις στο Stern School of Business και αναμένεται να αποφοιτήσει το 2028.