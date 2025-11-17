Πολυτεχνείο: Σε 13 συλλήψεις στην Αθήνα προχώρησαν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Πολυτεχνείο: Σε 13 συλλήψεις στην Αθήνα προχώρησαν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Σε 48 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 13 μετατράπηκαν σε συλλήψεις, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σήμερα στο πλαίσιο ελέγχων λόγω των εκδηλώσεων στην Αθήνα για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στις πορείες στην πρωτεύουσα εκτιμάται ότι συμμετείχαν περίπου 23.000 πολίτες.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες στο κέντρο της Αθήνας με εκτιμώμενη συμμετοχή περίπου -23.000- πολιτών.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής εκπόνησε και εφάρμοσε ένα σύγχρονο και ευέλικτο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών πλήρους προστασίας και ομαλής διεξαγωγής των εκδηλώσεων, τόσο για τη διευκόλυνση της ασφαλούς συμμετοχής των πολιτών όσο και για την προστασία των εγκαταστάσεων και της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης.

Οι συναθροίσεις και πορείες που έλαβαν χώρα στους οδικούς άξονες Σταδίου, Πανεπιστημίου και Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας πραγματοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς την πρόκληση επεισοδίων και ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η αποχώρηση των συμμετεχόντων διεξήχθη ομαλά μέσω της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και λοιπών οδικών αξόνων.

Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε -48- προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων -13- άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η γενική εικόνα των εκδηλώσεων χαρακτηρίστηκε από ηρεμία και ομαλότητα, με την απουσία εντάσεων να ενισχύει την απρόσκοπτη συμμετοχή των πολιτών στην επετειακή πορεία.

21:58 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν ανήλικοι για κλοπές δικύκλων – Χειροπέδες και στους γονείς τους

Στη σύλληψη 14 ατόμων, 6 ανηλίκων και 8 ενηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης, ...
21:51 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Συγκέντρωση και πορεία για το Πολυτεχνείο στα Χανιά – Δείτε ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση μνήμης και τιμής στους αγωνιστές της περιόδου του Πολυτεχνείου και του αγώνα κατά ...
21:33 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Δύο πορείες για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύο συγκεντρώσεις και πορείες με συμμετοχή φοιτητών, εργαζομένων και μελών οργανώσεων πραγματο...
21:17 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: 88 εκατ. ευρώ σε ΚΥΔ έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου

Σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ πήραν ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), παρά το γεγονός ό...
