ΟΠΕΚΕΠΕ: 88 εκατ. ευρώ σε ΚΥΔ έναν μήνα μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχεδόν 90 εκατομμύρια ευρώ πήραν ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), παρά το γεγονός ότι είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, στις 8 Ιουλίου, ενάμιση μήνα μετά την έφοδο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε στις 20 Μαΐου, μοιράστηκαν 88 εκατομμύρια ευρώ σε ιδιοκτήτες ΚΥΔ. Τα λεφτά αυτά δόθηκαν για γεωργικές συμβουλές.

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λένε ότι δεν ήταν πάντα σε θέση να βεβαιώσουν ότι πράγματι κάποιοι είχαν δηλώσει συμβουλή, γι’ αυτό τους έβαλαν να κάνουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής στα ΚΕΠ.

Η αρχική λίστα εκκαθαρίστηκε από τις κραυγαλέες περιπτώσεις, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εταιρεία από τη Λάρισα που ελέγχεται για τα τιμολόγια των βιολογικών εμφανίζεται να παίρνει 2,1 εκατ. ευρώ, μία άλλη εταιρεία από τον Βόλο που ελέγχεται για δηλώσεις «μαϊμού» στις ελιές παίρνει 1,2 εκατ. ευρώ και εταιρεία από την Κρήτη εμφανίζεται να λαμβάνει 1,2 εκατ. ευρώ.

Δείτε το βίντεο:

 

 

