Άντριου: Η πρώτη εμφάνιση του πρώην πρίγκιπα μετά τον διωγμό του από την βασιλική οικογένεια

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίντσορ εμφανίστηκε σήμερα, Δευτέρα, για πρώτη φορά δημόσια από τότε που έχασε όλους τους τίτλους του και έγινε κοινός θνητός, καβάλα σε ένα βασιλικό άλογο. Ο πρώην πρίγκιπας και δούκας του Γιορκ, 65 ετών, φωτογραφήθηκε να ιππεύει στους κήπους του κάστρου του Ουίνδσορ, συνοδευόμενος από μια γυναίκα που επίσης ίππευε.


Είναι η πρώτη εμφάνιση του έκπτωτου πρίγκιπα, μετά από σχεδόν επτά εβδομάδες.  Η εικόνα του να ιππεύει ένα άλογο γύρω από το Ουίνδσορ, κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο τη Δευτέρα το πρωί υποδηλώνει ότι δεν έχει ακόμη εγκαταλείψει το Royal Lodge, παρά το γεγονός ότι εκδιώχθηκε από τον μεγαλύτερο αδελφό και τον ανιψιό του.

Ο Άντριου πρόκειται να εξοριστεί στο Σάντρινγκχαμ, αλλά πολλές πηγές αναφέρουν ότι θα χρειαστούν μήνες για να μετακομίσει από το σπίτι του στο Γουίντσορ, το οποίο μοιράζεται με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Φέργκιουσον σκέφτεται να φύγει από το Ηνωμένο Βασίλειο για να ζήσει αυτό το χειμώνα στην πορτογαλική βίλα της κόρης τους, αξίας 3,6 εκατομμυρίων λιρών.

Ο Άντριου δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τις 3 Οκτωβρίου, αλλά έχει δεχτεί επισκέψεις από μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης κόρης του, Βεατρίκης, η οποία φαινόταν ιδιαίτερα θλιμμένη όταν έφυγε.

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα από τον αδελφό του Άντριου στις 6 Νοεμβρίου. Ο μονάρχης αφαίρεσε επίσης τον τίτλο του «Αυτού Μεγαλειότητας», καθιστώντας τον μικρότερο αδελφό του επίσημα κοινό.

Ήταν άλλη μια μαύρη μέρα για τον πρώην Δούκα του Γιορκ, του οποίου η φήμη έχει καταστραφεί λόγω του σκανδάλου Τζέφρι Επστάιν και της κυκλοφορίας, πρόσφατα, της μετά θάνατο αυτοβιογραφίας της Βιρτζίνια Τζιούφρε.

Οι λεπτομέρειες των Επιστολών του Βασιλιά με τις σχετικές αποφάσεις και εντολές του έχουν δημοσιευτεί από το Crown Office στην The Gazette, το επίσημο δημόσιο αρχείο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο 65χρονος δεν θα είναι πλέον πρίγκιπας με άμεση ισχύ και ότι θα εγκαταλείψει το Royal Lodge  που έχει 30 δωμάτια και βρίσκεται στους κήπους του Κάστρου του Ουίνδσορ.

