Ιταλία: Νεκρός ο 32χρονος αγνοούμενος στην περιφέρεια Φριούλι – Συνεχίζονται οι έρευνες για την ηλικιωμένη

Οι πυροσβέστες ανέσυραν πριν από λίγο το άψυχο σώμα του 32χρονου Γερμανού, ο οποίος αγνοείτο από το πρωί της Δευτέρας (17/11), μετά την κατάρρευση του σπιτιού του εξαιτίας της κακοκαιρίας, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία ζούσε στο ίδιο κτήριο.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων και κατολισθήσεων λόγω της αδιάκοπης βροχόπτωσης ενώ εξαιτίας της υπερχείλισης του χειμάρρου Τόρρε, στην ίδια περιοχή, πάνω από 300 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σημειώνεται ότι αύριο το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επεκταθεί στην κεντρική, όπως και σε μεγάλο μέρος της νότιας Ιταλίας.