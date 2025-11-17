Βορίζια: Φωτογραφία – ντοκουμέντο από βίντεο που προσκόμισαν οι δικηγόροι του 23χρονου – Γιατί υπήρξε διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα 

Φωτογραφία-ντοκουμέντο, που προέρχεται από βίντεο που προσκόμισε ο 23χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων και αποτέλεσε την αφορμή για το μακελειό στα Βορίζια, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος, από την οικογένεια των Καργάκηδων, είχε τονίσει από την πρώτη στιγμή πως δεν είχε καμία σχέση με την τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του 27χρονου καθώς εκείνες τις ώρες δεν ήταν καν στο χωριό.

Όπως είχε καταθέσει, τόσο ο ίδιος όσο και οι συγγενείς του, εκείνη την ώρα ο 23χρονος βρισκόταν σε κοινωνική εκδήλωση και συγκεκριμένα σε γάμο. Οι δικηγόροι του, Απόστολος Λύτρας αλλά και Θεονύμφη Μπέρκη, συνέλεξαν όλα τα στοιχεία (φωτογραφίες και βίντεο) για να τεκμηριώσουν τα λεγόμενα του 23χρονου.

Η φωτογραφία-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το patris.gr.

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της απολογίας του, παρουσιάστηκαν τα πειστήρια ενώ σε συνδυασμό και με τα ελλιπή στοιχεία που φαίνεται ότι υπάρχουν σε βάρος του 23χρονου προκλήθηκε η έντονη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέως για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι ο 23χρονος.

Τρεις ώρες μετά, τελικά αποφασίστηκε ο 23χρονος να αφεθεί ελεύθερος με εντολή για κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι.

Συγκίνηση, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στην οικογένεια του 23χρονου

Στο άκουσμα της απόφασης περί διαφωνίας η μητέρα του καθώς και άλλοι συγγενείς που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα Δικαστήρια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον απομακρύνουν από τη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων.

Ο 23χρονος βγήκε από τα δικαστήρια, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, και έπεσε στην αγκαλιά της μητέρας του και των αδελφών του.

Τι δήλωσαν οι συνήγοροί του

«Έπειτα από μία πολύωρη διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα οι όροι ήταν να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παραμείνει στην οικία του. Υπήρχε διαφωνία ανακριτή και εισαγγελέα. Περιμένουμε να αποφανθεί το αρμόδιο συμβούλιο. Με βάσει τα στοιχεία που προσκομίσαμε, βρήκαμε έγγραφα και στοιχεία που καταθέσαμε για το πού ακριβώς ήταν ο εντολέας μου. Μάλιστα, διαπιστώθηκε και μέσω των στοιχείων αυτό που ισχυριζόταν ο 23χρονος» δήλωσε ο συνήγορος του Απ. Λύτρας.

«Ήταν έξω από το σπίτι του αδελφού του, πήρε το αυτοκίνητό του και οδηγώντας πήγε στο σπίτι του. Δεν τον έχει η κάμερα σε άλλο σημείο. Όταν φτάνει σπίτι ακούει την έκρηξη και εκεί αντιλαμβάνεται ότι κάτι έχει συμβεί», κατέληξε.