Βορίζια: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 23χρονος – Διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια για το εάν θα προφυλακιστεί

Διαφωνία υπήρξε μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτριας για το εάν θα προφυλακιστεί ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, που συνελήφθη για την υπόθεση της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, γεγονός που πυροδότησε την ένταση και οδήγησε στο μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες, στα Βορίζια.

Ύστερα από μία μαραθώνια διάσκεψη, η εισαγγελέας και η ανακρίτρια διαφώνησαν κι έτσι το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου, που θα συνεδριάσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, πρόκειται να αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου, όπως ανέφεραν οι συνήγοροι υπεράσπισής του, Θεονύμφη Μπέρκη και Απόστολος Λύτρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cretalive.gr, μέχρι να συνεδριάσει το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ηρακλείου θα βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ του ζητήθηκε να παραδώσει και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.

Στο άκουσμα της απόφασης περί διαφωνίας η μητέρα του καθώς και άλλοι συγγενείς που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα Δικαστήρια ξέσπασαν σε χειροκροτήματα ενώ έσπευσαν να τον αγκαλιάσουν και να τον απομακρύνουν από τη θέα των τηλεοπτικών συνεργείων.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν μεταξύ άλλων ότι ο 23χρονος επιστρέφοντας στα Βορίζια από τον γάμο με τον θείο του, πήρε το αυτοκίνητο του από το σημείο που το είχε σταθμεύσει και κατευθύνθηκε αμέσως στο σπίτι του, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην οικεία Φραγκιαδάκη. Λίγο μετά άκουσε κι εκείνος το «μπαμ» της έκρηξης, όπως ισχυρίζεται.

Η υπεράσπιση τόνισε ακόμα ότι η προφυλάκιση του 23χρονου βάσει των κατηγοριών που αντιμετωπίζει είναι αυστηρά νομικά «αδύνατη».

Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 23χρονος

Νωρίτερα, ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας μίλησε στην ΕΡΤ και περιέγραψε αναλυτικά τη θέση του πελάτη του, τονίζοντας πως ο νεαρός αρνείται πλήρως την πράξη που του αποδίδεται. Ο δικηγόρος επεσήμανε ότι υπάρχει ένα βασικό στοιχείο προβληματισμού: Έχουν χρησιμοποιηθεί 6 όπλα στην επίθεση προς το αυτοκίνητο του Καργάκη, ενώ μέχρι στιγμής υπάρχουν μόλις 5 συλλήψεις. Όπως είπε, «το λέω γιατί θεωρώ ότι θα υπάρξουν και άλλες».

Παράλληλα ο κ. Λύτρας ανέφερε πως το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει εις βάρος του 23χρονου είναι το βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Αρνείται την πράξη την οποία του αποδίδεται. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση και μάλιστα το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή.

Υπάρχει προφανώς ένα βίντεο που τον δείχνει να περνάει από το σπίτι στο οποίο έγινε η έκρηξη. Αυτό που προφανώς ξέρουν οι αρχές και θα το πούμε στην απολογία, είναι ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή είναι δυνατόν… να μην πέρναγε από το σημείο, όταν ο μοναδικός δρόμος ήταν αυτός για να πάει στο σπίτι του;».

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο 23χρονος πριν από το περιστατικό βρισκόταν σε γάμο, κάτι που –όπως υποστήριξε– μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί μάρτυρες. «Μετά τον γάμο επέστρεφε στο σπίτι του, γι’ αυτό πέρασε από το σημείο», είπε χαρακτηριστικά.