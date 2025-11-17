Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου: Πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα – Αυτοψία του Χρίστου Δήμα

Αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, τα οποία δεν έχουν δοθεί ακόμα στην κυκλοφορία, πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό, Δημήτρη Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Όπως δήλωσε ο Χρίστος Δήμας, «η πρόοδος των εργασιών είναι όντως θεαματική από την τελευταία αυτοψία που είχαμε πραγματοποιήσει πριν από περίπου ένα μήνα και αυτό το οποίο μπορώ να πω με μεγάλη ικανοποίηση, είναι ότι οι εκκρεμότητες που υπήρχαν, μία-μία κλείνουν».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος και μέσα στις επόμενες 20 μέρες πιστεύουμε ότι θα δοθεί στην κυκλοφορία, καιρού επιτρέποντος βεβαίως, ενώ τις επόμενες λίγες ημέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία που θα δοθεί στην κυκλοφορία».

Επίσης, σημείωσε ότι «μας χαροποιεί το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την πρόοδο και θεωρούμε ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και θα προλάβουμε κανονικά τον Δεκέμβριο, όπως έχουμε πει».

Σχετικά με τον ακριβή χρόνο παράδοσης στην κυκλοφορία των τελευταίων 10 χιλιομέτρων, ο Χρίστος Δήμας ανέφερε ότι «είχαμε πει πως θα παραδοθούν, καιρού επιτρέποντος, στις 30 Νοεμβρίου» και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση 30 Νοεμβρίου θα είναι έτοιμα, σχεδόν στο 100%, τα 10 χιλιόμετρα, αλλά εμείς θέλουμε να παραδώσουμε το 100%. Την ημερομηνία θα την ανακοινώσουμε μέσα στις επόμενες λίγες ημέρες. Εάν δεν είναι 30 Νοεμβρίου, θα είναι σίγουρα αρχές Δεκεμβρίου. Άρα, λίγες ημέρες υπομονή. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα δύσκολο έργο. Άλλωστε, ο λόγος για τον οποίο έγινε ο διαχωρισμός των 65 χιλιομέτρων από τα 10 χιλιόμετρα, ήταν διότι το συγκεκριμένο τμήμα ήταν σε κυκλοφορία. Υπήρχαν πολλές τεχνικές δυσκολίες, αλλά σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει πραγματικά μία πολύ μεγάλη εξέλιξη και έχει σχηματοποιηθεί ο αυτοκινητόδρομος. Τα τεχνικά έργα έχουν ολοκληρωθεί, όμως μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο καιρός. Άρα, για αυτό κρατάμε και μία μικρή επιφύλαξη. Σε κάθε περίπτωση, αν δεν είμαστε 100% έτοιμοι στις 30 Νοεμβρίου, θα είμαστε πολύ κοντά στο 100%, και σίγουρα μέσα στις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου θα δοθεί στην κυκλοφορία. Άρα, τελειώνουμε και με αυτό το πολύ σημαντικό έργο».

📍Καλησπέρα από την Πάτρα! 🛣️ Σε λίγες ημέρες παραδίδεται το τελευταίο τμήμα (10 χλμ) του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος. @ypomeofficial @_n_tachiaos pic.twitter.com/ywzPQDBxFY — Christos Dimas (@ChristosDimas_) November 17, 2025

Στο μεταξύ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου, ο Χρίστος Δήμας είπε ότι «ο πρωθυπουργός θα είναι παρών στα εγκαίνια αυτού του σημαντικού έργου».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Ένα μεγάλο ρεκόρ, όπως αυτό της ολοκλήρωσης μέσα σε τρία χρόνια του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, που αποτελεί τμήμα της Ολυμπίας Οδού, είναι ένα σύνολο πολλών μικρών ρεκόρ. Η πρόοδος που βλέπουμε έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε και την Ολυμπία Οδό και την κατασκευάστρια εταιρεία, όπως και την κοινοπραξία που έχει εργασίες στο σύνολο του έργου, γιατί δύσκολα προβλήματα λύνονται σε πολύ γρήγορο χρόνο και με την καλύτερη τεχνική. Είναι ένας δρόμος, τον οποίον όλοι όσοι θα τον διαβαίνουν στο μέλλον, θα μνημονεύουν την ποιότητά του και φυσικά θα μνημονεύουν το γεγονός ότι αυτόν τον δρόμο τον έφερε σε πέρας μία κυβέρνηση, η οποία τόλμησε και επανέφερε το έργο σε τροχιά, βάζοντάς το ξανά στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού. Και η κυβέρνηση που έκανε αυτή την πολιτική επιλογή, ήταν κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Στην συνέχεια μίλησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών, Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο οποίος σημείωσε:

«Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι υπολειπόμενες εργασίες των τελευταίων 10 χιλιομέτρων του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, ένα τμήμα με ιδιαίτερες, σύνθετες τεχνικές εργασίες, αλλά και με πολλές μεταφορές δικτύων. Σε λίγες ημέρες οι διερχόμενοι οδηγοί θα μπορούν να διέρχονται από το σύνολο του αυτοκινητοδρόμου της Ολυμπίας Οδού, Αθήνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος, με ασφάλεια και με καλύτερες ταχύτητες».

Σε δηλώσεις που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, επεσήμανε:

«Βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης του έργου και στο να δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Ευελπιστούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να δοθεί στην κυκλοφορία ένας ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος, τηρώντας έτσι την υπόσχεση που δώσαμε πριν από τρία χρόνια, δηλαδή να παραδώσουμε στην κυκλοφορία τον αυτοκινητόδρομο μέσα στο 2025. Σε αυτό το τελευταίο διάστημα θα χρειαστούν ενδεχομένως κάποιες πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να μπορεί να ενωθεί το υπό κατασκευή τμήμα με τον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο, κάτι που ενδεχομένως θα δημιουργήσει κάποια ταλαιπωρία στους χρήστες, η οποία όμως θα είναι εντελώς προσωρινή.

Στόχος μας είναι να παραδώσουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα κάνει καλύτερη τη ζωή της τοπικής κοινωνίας, αλλά και γενικότερα των χρηστών, αφού θα διέρχονται τον αυτοκινητόδρομο με μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση».

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε, μεταξύ άλλων, στις δηλώσεις του:

«Δώσαμε μία υπόσχεση στα τέλη Ιουλίου, ότι σε 120 μέρες θα παραδώσουμε τα τελευταία 10 χιλιόμετρα. Θα τηρήσουμε αυτή την υπόσχεση και πιστεύω ότι σε τρεις βδομάδες θα μπορούμε να κάνουμε τα εγκαίνια και των τελευταίων 10 χιλιομέτρων. Πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει λίγο και ο Θεός με τις βροχές και έτσι θα είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε».

Στην αυτοψία μετείχε και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο οποίος, υπογράμμισε ότι «παραδίδεται εντός των επόμενων ημερών ολοκληρωμένος ο σύγχρονος δρόμος που όλοι περιμέναμε, ο δρόμος ο οποίος, επιτέλους, θα συνδέει με ασφάλεια τα αστικά κέντρα της περιφέρειας».