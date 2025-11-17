Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ανησυχητικά επίπεδα τοξικών στοιχείων σε πλαστικά παιχνίδια

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ανησυχητικά επίπεδα τοξικών στοιχείων σε πλαστικά παιχνίδια. Φωτογραφία: Pexels
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν ανησυχητικά επίπεδα τοξικών στοιχείων σε πλαστικά παιχνίδια. Φωτογραφία: Pexels

Μια ανάλυση 70 πλαστικών παιδικών προϊόντων που πωλήθηκαν στη Βραζιλία διαπίστωσε ότι τα περισσότερα δείγματα ήταν χημικά μολυσμένα, με τα επίπεδα των τοξινών να φτάνουν έως και 15 φορές πάνω από τα νόμιμα όρια, ενώ το βάριο, ο μόλυβδος, το χρώμιο και το αντιμόνιο είναι τα πιο συχνά ανιχνευόμενα επικίνδυνα στοιχεία.

Το μυστικό για ανεξάντλητη ενέργεια μπορεί να βρίσκεται στο υδρογόνο – «Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο να το αξιοποιήσουν»

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (USP), σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Αλφένας (UNIFAL), ανακάλυψαν σημαντικές ποσότητες επιβλαβών χημικών ουσιών σε πλαστικά παιχνίδια που πωλούνται σε όλη τη Βραζιλία. Η έρευνά τους εξέτασε 70 προϊόντα κατασκευασμένα τόσο στη χώρα όσο και στο εξωτερικό, καθιστώντας την την πιο εκτεταμένη αξιολόγηση μέχρι σήμερα σχετικά με τους χημικούς κινδύνους στα παιδικά είδη στη Βραζιλία.

Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Exposure and Health.  Με την υποστήριξη του FAPESP, η ομάδα διαπίστωσε ότι πολλά παιχνίδια δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουν καθοριστεί από το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ποιότητας και Τεχνολογίας της Βραζιλίας (INMETRO) καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστήμονες έλυσαν μυστήριο 2.000 ετών με το άφθαρτο χρυσό του θρυλικού θαλάσσιου μεταξιού

Το πιο ανησυχητικό ζήτημα αφορούσε το βάριο: το 44,3% των παιχνιδιών περιείχε επίπεδα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, και σε ορισμένες περιπτώσεις η συγκέντρωση έφτανε έως και 15 φορές το νόμιμο όριο. Η έκθεση στο βάριο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές καρδιακές και νευρολογικές επιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων αρρυθμιών και παράλυσης.

Ανιχνεύθηκαν επίσης μόλυβδος, χρώμιο και αντιμόνιο

Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου, χρωμίου και αντιμονίου.  Ο μόλυβδος, ο οποίος σχετίζεται με μόνιμη νευρολογική βλάβη, προβλήματα μνήμης και μειωμένο δείκτη νοημοσύνης στα παιδιά, ξεπέρασε τα εγκεκριμένα επίπεδα στο 32,9% των δειγμάτων και έφτασε σχεδόν τέσσερις φορές την συνιστώμενη ποσότητα. Το αντιμόνιο, μια ουσία που συνδέεται με γαστρεντερικά προβλήματα, και το χρώμιο, ένα γνωστό καρκινογόνο, ήταν παρόντα σε ακανόνιστα επίπεδα στο 24,3% και 20% των παιχνιδιών, αντίστοιχα.

Επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι ανακάλυψαν την πύλη που οδηγεί στην 5 διάσταση – Η θεωρία του 1999 και η σκοτεινή ύλη

«Αυτά τα δεδομένα αποκαλύπτουν ένα ανησυχητικό σενάριο πολλαπλής μόλυνσης και έλλειψης ελέγχου. Τόσο πολύ, που στη μελέτη προτείνουμε αυστηρότερα μέτρα επιβολής, όπως τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις, ιχνηλασιμότητα προϊόντων και πιο απαιτητικές πιστοποιήσεις, ειδικά για τα εισαγόμενα είδη», λέει ο Bruno Alves Rocha. Αυτή η εργασία προέκυψε από τη μεταδιδακτορική έρευνα του Rocha, η οποία υποστηρίχθηκε από το FAPESP και ολοκληρώθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια της θητείας του ως επισκέπτης καθηγητή στο UNIFAL.

Για την μελέτη, τα παιχνίδια επιλέχθηκαν ώστε να αντιπροσωπεύουν διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ομάδες. Οι αγορές έγιναν σε λαϊκά καταστήματα και εμπορικά κέντρα στο Ribeirão Preto. «Επιλέξαμε παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 0 έως 12 ετών, πολλά από τα οποία είχαν μέγεθος και σχήμα που διευκόλυναν τη στοματική εξερεύνηση – δηλαδή, μπορούσαν να μπουν στο στόμα – κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης σε τοξικές ουσίες», εξήγησε ο Rocha στην Agência FAPESP.

Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση των ρύπων

Οι ουσίες ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS), μια τεχνική που μπορεί να ανιχνεύσει ίχνη μετάλλων και μη μετάλλων. Η έρευνα χρησιμοποίησε επίσης μια διαδικασία γνωστή ως όξινη διάσπαση με υποβοήθηση μικροκυμάτων για να προσομοιώσει την απελευθέρωση χημικών ουσιών μέσω επαφής με το σάλιο των παιδιών.

Αυτή η ανάλυση αποκάλυψε 21 στοιχεία με τοξικό δυναμικό: άργυρος (Ag), αργίλιο (Al), αρσενικό (As), βάριο (Ba), βηρύλλιο (Be), κάδμιο (Cd), δημήτριο (Ce), κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), χαλκός (Cu), υδράργυρος (Hg), λανθάνιο (La), μαγγάνιο (Mn), νικέλιο (Ni), μόλυβδος (Pb), ρουβίδιο (Rb), αντιμόνιο (Sb), σελήνιο (Se), θάλλιο (Tl), ουράνιο (U) και ψευδάργυρος (Zn).

Χρησιμοποιώντας δοκιμές βιοδιαθεσιμότητας (όξινη διάσπαση), οι ερευνητές δημιούργησαν δύο σενάρια έκθεσης σε τοξικές ουσίες: κανονική έκθεση βασισμένη σε διάμεσες τιμές και υψηλή έκθεση βασισμένη σε μέγιστες τιμές. «Η έκθεση ποικίλλει ανάλογα με τις συγκεντρώσεις των τοξικών στοιχείων, αλλά μπορεί επίσης να διαφέρει πολύ από το ένα παιδί στο άλλο ανάλογα με το πόσο καιρό παίζουν με το αντικείμενο ή το κρατούν στο στόμα τους», λέει ο ερευνητής.

Τα ποσοστά εξαγωγής, ή η απελευθέρωση ουσιών μέσω επαφής με γαστρικό υγρό, κυμάνθηκαν από 0,11% έως 7,33%. Αυτό υποδεικνύει ότι μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνολικών ρύπων απελευθερώνεται υπό συνθήκες που προσομοιώνουν την πρόσληψη απ’ το στόμα.  «Αν και αυτό είναι θετικό, το εύρημα δεν εξαλείφει τις ανησυχίες για την ασφάλεια, ιδιαίτερα δεδομένων των υψηλών συνολικών συγκεντρώσεων που ανιχνεύθηκαν σε πολλά δείγματα», λέει ο Rocha.

Στοιχεία για τις πηγές κατασκευής

Η μελέτη βοήθησε επίσης να χαρτογραφηθεί η αλυσίδα παραγωγής παιχνιδιών και να εντοπιστούν πιθανές πηγές μόλυνσης.  «Βρήκαμε συσχετίσεις μεταξύ νικελίου, κοβαλτίου και μαγγανίου, υποδηλώνοντας μια κοινή προέλευση κατασκευής. Τα μπεζ χρώματος παιχνίδια είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις μετάλλων, πιθανώς λόγω του προμηθευτή της βαφής, κάτι που αποτελεί μια σχετική ένδειξη για μελλοντικές ενέργειες επιβολής», λέει.

Εκτός από τα τοξικά στοιχεία, η ομάδα των ερευνητών έχει διερευνήσει, σε προηγούμενες μελέτες, την παρουσία ουσιών ικανών να επηρεάσουν το ορμονικό σύστημα. Αυτές οι ουσίες περιλαμβάνουν τις δισφαινόλες, τα parabens και τους φθαλικούς εστέρες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι ευθύνονται για ορμονικές διαταραχές.

«Δεν είναι η πρώτη μελέτη με τόσο ανησυχητικά αποτελέσματα, κάτι που απλώς ενισχύει την ανάγκη για επείγουσα δράση για την προστασία της υγείας των παιδιών», καταλήγει ο Rocha.

