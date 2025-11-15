Το μυστικό για ανεξάντλητη ενέργεια μπορεί να βρίσκεται στο υδρογόνο – «Οι επιστήμονες μόλις ανακάλυψαν έναν νέο τρόπο να το αξιοποιήσουν»

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

Το υδρογόνο θα μπορούσε να είναι το μυστικό για απεριόριστη ενέργεια—Και οι επιστήμονες μόλις βρήκαν έναν νέο τρόπο να το ξεκλειδώσουν". Φωτογραφία: Freepik
Το υδρογόνο θα μπορούσε να είναι το μυστικό για απεριόριστη ενέργεια—Και οι επιστήμονες μόλις βρήκαν έναν νέο τρόπο να το ξεκλειδώσουν". Φωτογραφία: Freepik

Η άνοδος του υδρογόνου ως πράσινου καυσίμου καθαρής ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερο από μισή χιλιετία. Το 1520, ο Ελβετός ιατρός και αλχημιστής Philippus Aureolus Paracelsus συνέλεξε για πρώτη φορά το τότε άγνωστο αέριο, αφού διέλυσε μέταλλα με θειικό οξύ. Στα μέσα του 19ου αιώνα, ο Ουαλός φυσικός Sir William Grove ανέπτυξε την πρώτη μπαταρία υδρογόνου — ή «βολταϊκή μπαταρία αερίου», όπως την αποκαλούσε.

Ανατροπή στη Γεωλογία: Οι επιστήμονες έκαναν λάθος – Ο φλοιός της Τουρκίας διαλύεται

Στη σύγχρονη εποχή, οι επιστήμονες εργάζονται εντατικά για να μετατρέψουν το υδρογόνο σε έναν πραγματικά ισχυρό διεκδικητή στην καθαρή ενέργεια, ένα αναγκαίο συμπλήρωμα στις ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογίες όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια. Ενώ τα οφέλη των οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο είναι προφανή (π.χ. τέλος οι χρόνοι φόρτισης), το πράσινο υδρογόνο θα μπορούσε να βοηθήσει στον εκμηδενισμό των ρύπων σε βιομηχανίες που απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας — όπως τα φορτηγά πλοία και οι αερομεταφορές — όπου το βάρος των μπαταριών αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.

Το “πράσινο” υδρογόνο

Ωστόσο, ακόμη και μετά από πέντε αιώνες γνώσης γύρω από το υδρογόνο — τον «πρωτοπόρο» στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων — εξακολουθούμε να μην έχουμε αξιόπιστους και χαμηλού κόστους τρόπους για να παράγουμε πράσινο υδρογόνο.

Επιστήμονες έλυσαν μυστήριο 2.000 ετών με το άφθαρτο χρυσό του θρυλικού θαλάσσιου μεταξιού

Το υδρογόνο εμφανίζεται σε διάφορες «αποχρώσεις», με το πράσινο υδρογόνο να αποτελεί μόνο μία από αυτές. Φυσικά, το ίδιο το αέριο δεν έχει διαφορετικό χρώμα στην πραγματικότητα. Η «απόχρωση» απλώς υποδηλώνει τον τρόπο παραγωγής του. Το γκρι υδρογόνο παράγεται από μεθάνιο ή άνθρακα,  ενώ το μπλε υδρογόνο από φυσικό αέριο. Το πράσινο υδρογόνο, όπως μαρτυρά το όνομά του, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και συνεπώς είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Ωστόσο, είναι και το πιο ακριβό στην παραγωγή, κοστίζοντας έως και δέκα φορές περισσότερο από το γκρι υδρογόνο, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις.

Ο καθαρισμός της παραγωγής υδρογόνου αποτελεί μόνο το μισό «στοίχημα». Η διαδικασία ηλεκτρόλυσης, που διαχωρίζει τα άτομα και παράγει υδρογόνο, απαιτεί συνήθως νερό υψηλής καθαρότητας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και το «πράσινο» υδρογόνο χρησιμοποιεί πολύτιμους πόρους πόσιμου νερού. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη χρήση θαλασσινού νερού για ηλεκτρόλυση, αλλά μια νέα μελέτη υπό την καθοδήγηση επιστημόνων του Princeton εξετάζει μια πρωτοφανή πηγή για την τροφοδότηση της βιομηχανίας υδρογόνου: τα λύματα.

Επιστήμονες είναι σχεδόν βέβαιοι ότι ανακάλυψαν την πύλη που οδηγεί στην 5 διάσταση – Η θεωρία του 1999 και η σκοτεινή ύλη

Μείωση του ανταγωνισμού με το γλυκό νερό

«Η υποδομή υδρογόνου γενικά ανταγωνίζεται τη χρήση γλυκού νερού σε τοπικό επίπεδο», δήλωσε ο Zhiyong Jason Ren του Princeton, ανώτερος συγγραφέας της μελέτης. «Αλλά κάθε πόλη έχει μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, και αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερα κατανεμημένη πηγή νερού για την οικονομία του υδρογόνου.»

Αρχικά η ιδέα φαίνεται αντίθετη προς τη λογική. Πώς θα μπορούσαν τα επεξεργασμένα λύματα να αντικαταστήσουν το υψηλής καθαρότητας νερό; Για να καταστήσουν τα λύματα κατάλληλα, ο Ren και η ομάδα του βασίζονται στο ίδιο συστατικό που χρησιμοποίησε ο Paracelsus πριν από περίπου 500 χρόνια για την ανακάλυψη του υδρογόνου: το θειικό οξύ.

Συνήθως, όταν το επεξεργασμένο νερό διέρχεται από μια μεμβράνη ανταλλαγής πρωτονίων (proton exchange membrane) — μια λεπτή μεμβράνη που επιτρέπει τη διέλευση μόνο θετικών ιόντων υδρογόνου—, το ασβέστιο και το μαγνήσιο συσσωρεύονται στη μεμβράνη. Η συσσώρευση σχηματίζει ένα συμπαγές τοίχωμα που μειώνει γρήγορα και σημαντικά την απόδοση. Ο Ren και η ομάδα του ανακάλυψαν ότι η οξίνιση του νερού δημιούργησε αρχικά «μια πλούσια πηγή πρωτονίων που υπερτερούν έναντι άλλων ιόντων, διατηρώντας την αγωγιμότητα των ιόντων, υποστηρίζοντας το ηλεκτρικό ρεύμα και επιτρέποντας τη συνεχή παραγωγή υδρογόνου», σύμφωνα με ανακοίνωση  του Princeton.

Οφέλη από την οξίνιση και την ανακύκλωση οξέος

Αυτή η απλή προσθήκη στη διαδικασία ηλεκτρόλυσης είχε πολλά θετικά δευτερεύοντα αποτελέσματα.  Πρώτα απ’ όλα, αυτή η τεχνική αύξησε τη σταθερότητα του ηλεκτρολύτη από οκτώ ώρες σε 300 ώρες. Δεύτερον, ο Ren και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι αυτό μείωσε επίσης το κόστος παραγωγής κατά σχεδόν 47% και μείωσε την ενεργειακή ένταση κατά 62% — αλλαγές απαραίτητες εάν το υδρογόνο έχει ελπίδες να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πράσινη ενεργειακή επανάσταση.

Τι γίνεται με αυτό το περίσσευμα οξέος;  Μην ανησυχείτε. «Αυτό το οξύ ανακυκλώνεται, επομένως δεν βγαίνει ποτέ από το σύστημα», λέει ο Ren.

Με τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, τις παρατεταμένες ξηρασίες και τόσους άλλους παράγοντες να πιέζουν τα αποθέματα καθαρού νερού του πλανήτη, η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών για πράσινο υδρογόνο είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ανθρωπότητα. Ωστόσο, με τους επιστήμονες να αναπτύσσουν μεθόδους αξιοποίησης θαλασσινού και επεξεργασμένου νερού, το αξιόπιστο και οικονομικά ανταγωνιστικό πράσινο υδρογόνο θα μπορούσε σύντομα να γίνει το κορυφαίο επίτευγμα 500 ετών επιστημονικής προόδου.

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Black Friday και Cyber Monday: Πότε πέφτουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι πότε

«Εκπληκτικά μεγάλος» όγκος ευαίσθητων δορυφορικών επικοινωνιών δεν είναι κρυπτογραφημένος και είναι ευάλωτος σε υποκλοπές –...

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers
περισσότερα
08:10 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μυστήριο με μυκηναϊκό αγγείο 3.400 ετών που ανακαλύφθηκε κοντά στην Ακρόπολη – Απεικονίζει μία άγνωστη τελετή για την επίκληση βροχής

Ένα μικρό κεραμικό θραύσμα, που ανακαλύφθηκε σε οικισμό κοντά στην Ακρόπολη, αποκαλύπτει μια μ...
23:03 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε σπάνια μαρμάρινη μάσκα γυναίκας του 4ου αιώνα π.Χ – Στο φως άγνωστα στοιχεία για αρχαίο πολιτισμό

Αρχαιολόγοι στην Τυνησία αποκάλυψαν μια μαρμάρινη μάσκα που απεικονίζει μια γυναίκα με χτένισμ...
15:00 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μηχανικοί αναπτύσσουν ένα πρωτοποριακό υλικό που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στα κτίρια του μέλλοντος – «Οι τοίχοι θα είναι φοβερά ανθεκτικοί»

Μια ομάδα μηχανικών στην Αυστραλία παρουσίασε ένα καινοτόμο οικοδομικό υλικό που θα μπορούσε ν...
08:07 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Μυκηναίοι μηχανικοί κατασκεύασαν τους πρώτους μνημειώδεις δρόμους της Ευρώπης – Νέα μελέτη τους αναδημιουργεί με ακρίβεια

Μια πρωτοποριακή μελέτη αξιοποίησε μοντέλα προσομοίωσης υπολογιστή για να ανακατασκευάσει τους...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα