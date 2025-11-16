Όσο εμείς κοιμόμαστε… ο οργανισμός δουλεύει υπερωρίες!

Γράφει η Αρετή Μανιωτή

Αρετή Μανιωτή
παιδιάτρος

Όσο εμείς κοιμόμαστε… ο οργανισμός δουλεύει υπερωρίες!

Γονείς, ξέρετε τι συμβαίνει ενώ τα παιδιά σας (και εμείς οι ίδιοι!) βυθιζόμαστε στον κόσμο των ονείρων; Παλιά λέγαμε «ο ύπνος είναι χάσιμο χρόνου». Σήμερα ξέρουμε πως είναι το πιο θεραπευτικό 8ωρο της ημέρας!

Ο εγκέφαλος ταξινομεί & καθαρίζει
Ο ύπνος δεν είναι ένας: χωρίζεται σε Non-REM (βαθύς, αναζωογονητικός) και REM (όπου ονειρευόμαστε). Στη Non-REM φάση ο εγκέφαλος ταξινομεί τη μνήμη, καθαρίζει τοξίνες και πρωτεΐνες όπως το β-αμυλοειδές (σχετίζεται με Alzheimer). Στη REM φάση οι νευρώνες «συνδέονται» ξανά, κρατώντας τα χρήσιμα και πετώντας τα άχρηστα.

Οι ορμόνες μπαίνουν σε ρυθμό
Κατά τη διάρκεια της Non-REM φάσης εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη (GH), για ανάπτυξη, επούλωση και αναγέννηση. Η κορτιζόλη πέφτει, χαλαρώνουμε, και λεπτίνη με γκρελίνη ισορροπούν την όρεξη. Η ινσουλίνη λειτουργεί καλύτερα, διατηρώντας σταθερό σακχάρο.

Το ανοσοποιητικό εκπαιδεύεται
Ο ύπνος βοηθά το ανοσοποιητικό: παράγονται κυτταροκίνες που καταπολεμούν φλεγμονές και ιούς, και ενεργοποιούνται Τ-λεμφοκύτταρα, οι «στρατιώτες» της άμυνας. Λίγες νύχτες χωρίς ύπνο = αυξημένη ευπάθεια σε λοιμώξεις.

Κυτταρική αποκατάσταση
Στη Non-REM φάση ανανεώνονται κύτταρα και πρωτεΐνες, επισκευάζεται το DNA, και παράγεται κολλαγόνο → υγιές δέρμα και επούλωση.

 Ξεκουράζεται η καρδιά
Οι παλμοί και η πίεση πέφτουν, ενώ το καρδιοαναπνευστικό «αναπνέει» και προετοιμάζεται για την επόμενη μέρα.

Ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια· είναι φυσική θεραπεία.Για τα παιδιά σημαίνει ανάπτυξη.
Για τους ενήλικες σημαίνει πρόληψη, ισορροπία και μακροζωία.

 

