Νέα Αριστερά: Το μόνο που κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης ως «μήνυμα» της εξέγερσης ήταν… το αίτημα για «λιγότερους φόρους»

«Μισό αιώνα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα αιτήματα της κοινωνίας, όπως συμπυκνώνονταν στο σύνθημα “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”, εξακολουθούν να στοιχειώνουν τη σημερινή κυβέρνηση της ακρίβειας, των σχολείων χωρίς δασκάλους και της άγριας Δεξιάς», τονίζει η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της.

«Ίσως γι’ αυτό, το μόνο που κατάλαβε ο κ. Μητσοτάκης ως “μήνυμα” της εξέγερσης ήταν… το αίτημα για “λιγότερους φόρους”», σχολιάζει και καταλήγει:

«Με μια κυνική διαστρέβλωση, μετέτρεψε το σύνθημα του Πολυτεχνείου σε “ΦΠΑ, χωρίς παιδεία, μικρότερη φορολογία”, κοροϊδεύοντας κατάμουτρα την κοινωνία και προσβάλλοντας τους αγώνες του Πολυτεχνείου».

