Χατζηδάκης στον Realfm 97,8: Η Ελλάδα γίνεται ενεργειακό σταυροδρόμι – Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ

Για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΕΛΤΑ και τις εξελίξεις στα ενεργειακά μίλησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Το Πολυτεχνείο ανήκει σε όλους τους Έλληνες, είναι σύμβολο ενότητας και δημοκρατίας και πρέπει να τιμούμε αυτές τις επετείους μακριά από διχαστικά συνθήματα, ακραίες αντιλήψεις και σίγουρα μακριά από επεισόδια. Νομίζω ότι η δημοκρατική ωριμότητα είναι η πιο σημαντική τιμή στο Πολυτεχνείο. Παραμένει σύμβολο ανεξάρτητα από το πώς πορεύτηκαν κάποιοι που συμμετείχαν σε αυτή την εξέγερση. Άλλο πράγμα είναι η εξέγερση αυτή καθ’ αυτή και άλλο το πώς πορεύτηκε ο Α ή ο Β. Ας κρατήσουμε αυτό. Είναι ένα μήνυμα ενωτικό, δημοκρατικής ωριμότητας και ας μην προσπαθούμε κάθε εθνική επέτειο να την φέρνουμε στα μέτρα του πολιτικού και κομματικού μας λόγου» τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

Τι είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κληθείς να εξηγήσει τη δήλωσή του ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν «λάθος μας» είπε: «Δεν ρυθμίστηκαν πράγματα που πρέπει να ρυθμίσουμε τώρα, σε σχέση με τον τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων. Ρυθμίσαμε άλλα ζητήματα μεγαλύτερα, προχωρήσαμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, στην εξυγίανση της ΔΕΗ που δεν έχει καμία σχέση με το 2019 όταν ήταν στο χείλος του γκρεμού, προχωρήσαμε στην έγκαιρη καταβολή των συντάξεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις εξυγιαντικές για τον ΕΦΚΑ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μία από τις περιπτώσεις, μαζί με τον ΟΣΕ, που δεν τα καταφέραμε. Και πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει, ειδικά στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το θέμα έρχεται από πολύ μακριά, είναι όλων των δεκαετιών και όλων των κομμάτων, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να το επικαλούμαστε συνεχώς όσο κι αν είναι αληθινό, γιατί αυτό δεν εξαλείφει τις δικές μας ευθύνες. Έχουμε την υποχρέωση να τρέξουμε, να δομήσουμε το νέο σύστημα της καταβολής των επιδοτήσεων με διαφάνεια και αξιοπιστία».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν μόνο πολιτικές ευθύνες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης, τόνισε ότι κατά τη γνώμη του «δεν έχει προκύψει ζήτημα ποινικών ευθυνών, όπως άλλωστε έχει φανεί και στην εξεταστική επιτροπή». «Για ένα κομμάτι της κοινής γνώμης είναι δύσκολο να ξεχωρίσει τις πολιτικές από τις ποινικές ευθύνες και αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο ως προς τη δυσκολία διαχωρισμού, αν δεν είναι κάποιος νομικός, αλλά από την παρουσία των πρώην υπουργών, τις ερωτήσεις που δέχθηκαν και τα σχόλια που έγιναν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στη συνέχεια, δεν έχει προκύψει κανένα τέτοιο ζήτημα», σημείωσε.

Οι πληρωμές των αγροτών

Σχετικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να ληφθούν δύο διαφορετικές πιέσεις που υπάρχουν. «Την εύλογη πίεση των αγροτών να πληρωθούν και από την άλλη την πίεση της Κομισιόν να αλλάξουμε το σύστημα ώστε να είναι με ευρωπαϊκά standards. Και αυτό κάνουμε», είπε. Αφού εκτίμησε ότι θα γίνει δεκτό από την Κομισιόν το σχέδιο δράσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέθεσε το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές.

«Πάμε για πληρωμές μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Είναι μία πολύ δύσκολη μάχη, η υποβολή δηλώσεων τελείωσε στις 20 Οκτωβρίου, έχει υπάρξει μία γενική κινητοποίηση για να προλάβουμε να γίνουν οι πληρωμές. Υπάρχει ένα άλλο μέτρο ενισχυτικό – αποζημιωτικό, το λεγόμενο μέτρο 23, το οποίο θέλουμε πάνω – κάτω στην ίδια περίοδο να πληρωθεί και υπάρχουν και μία σειρά από άλλα προγράμματα που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα καθυστερήσεις ή προγράμματα του λεγόμενου πυλώνα 2, δηλαδή προγράμματα αναδιάρθρωσης του αγροτικού τομέα. Ο στόχος είναι να καταβληθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου τα τελευταία. Ήδη όμως έχουν ξεκινήσει και καταβάλλονται αποζημιώσεις ή επιδοτήσεις για βιολογική γεωργία και μελισσοκομία, αποζημιώσεις για τα λεγόμενα φερτά υλικά του Ντάνιελ, για τις ζωοτροφές, επιστροφή φόρου του πετρελαίου… Απόδειξη ότι η μηχανή έχει μπει μπροστά και θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση. Το παρακολουθώ κάθε μέρα το θέμα και είναι ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

«Εκτός από τις δυσκολίες που περιέγραψα είναι και η δυσκολία της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, αλλά και το γεγονός ότι όλους τους τελευταίους μήνες πέρα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η OLAF, η οικονομική εισαγγελία κλπ. Υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός δυσκολίας στην άσκηση, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε».

Τι θα γίνει με τα ΕΛΤΑ

«Είχαν γίνει πολλά βήματα νωρίτερα, παρουσιάστηκαν από το Υπερταμείο πρόσφατα με αφορμή το θέμα που προέκυψε. Μεταξύ αυτών και ότι πρωτύτερα, το 2023, είχαν κλείσει περίπου 150 καταστήματα όπως είναι η τάση σε όλη την Ευρώπη. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον επικοινωνιακό χειρισμό της διοίκησης που παρά την εντολή της κυβέρνησης, δεν είχε εξηγήσει την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της παρέμβασης και τις εναλλακτικές μεθόδους που σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει για να μην υπάρξει κενό στην επικοινωνία», ανέφερε.

«Είχαμε πει από τότε που δημιουργήθηκε το θέμα, ότι θα προχωρήσει το κλείσιμο των καταστημάτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό έγινε, ήταν περίπου 50 καταστήματα. Και είναι και περίπου 150 καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα για τα οποία έχει ειπωθεί ότι σε ορίζοντα τριμήνου θα γίνει διάλογος και τα πράγματα θα προχωρήσουν με βάση τον αναγκαίο διάλογο και τις επαφές που πρέπει να γίνουν εν τω μεταξύ» πρόσθεσε ο κ. Χατδηδάκης.

Οι ενεργειακές συμφωνίες

Ερωτηθείς για το αποτύπωμα των ενεργειακών συμφωνιών στα εθνικά μας θέματα και την εξωτερική μας πολιτική, καθώς στην τσέπη των απλών πολιτών είπε μεταξύ άλλων:

«Η εξερεύνηση υδρογονανθράκων δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα έχει και ένα άμεσο οικονομικό αποτύπωμα, αλλά όλες αυτές οι εξελίξεις θα έχουν σίγουρα και ένα μέρισμα ασφαλείας, το οποίο προφανώς νοιάζει τους πολίτες. Μας νοιάζει, μέσω της παρουσίας μεγάλων αμερικανικών εταιρειών να σταλεί ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και σίγουρα στη γειτονιά μας ότι η Ελλάδα είναι ενεργειακό σταυροδρόμι, ότι είναι στους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, που προφανώς θα έχει μια αντανάκλαση στη γεωστρατηγική σημασία της χώρας».