Αναστάτωση στο νοσοκομείο Χανίων – Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού και η σφαίρα «καρφώθηκε» σε γυψοσανίδα

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο νοσοκομείο Χανίων, όταν ακούστηκε πυροβολισμός.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 06:00 το πρωί, στην αλλαγή βάρδιας αστυνομικών που φρουρούν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε τον οπλισμό στον έτερο αστυνομικό που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ίδιο τοπικό Μέσο ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.