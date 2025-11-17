Αναστάτωση στο νοσοκομείο Χανίων – Εκπυρσοκρότησε όπλο αστυνομικού και η σφαίρα «καρφώθηκε» σε γυψοσανίδα

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΧΑΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11) στο νοσοκομείο Χανίων, όταν ακούστηκε πυροβολισμός.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 06:00 το πρωί, στην αλλαγή βάρδιας αστυνομικών που φρουρούν κρατούμενο, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Τη στιγμή που ο ένας αστυνομικός παρέδιδε τον οπλισμό στον έτερο αστυνομικό που ξεκινούσε βάρδια, το όπλο εκπυρσοκρότησε, σύμφωνα με το creta24.gr.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ίδιο τοπικό Μέσο ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, η σφαίρα κατέληξε σε γυψοσανίδα και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καταγγελίες για κακοποιητικές πρακτικές στον ΕΟΠΑΕ-Πάσχουν από το σύνδρομο της Στοκχόλμης οι θεραπευμένοι;

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εσπευσμένα στο Τορίνο 18χρονος φοιτητής για μεταμόσχευση ήπατος

Με δύο ταχύτητες στα εκτός σχεδίου: Αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τις άδειες δόμησης

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης προς τη Δυτική Μακεδονία

Έξι open source Android εφαρμογές που αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται καμία συνδρομή

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»
περισσότερα
15:45 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

«Ελ. Βενιζέλος»: Χειροπέδες σε 40χρονο που είχε κρυμμένες στο σώμα του 5 συσκευασίες με κοκαΐνη – ΦΩΤΟ  

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου ...
15:40 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βορίζια: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 23χρονος – Διαφώνησαν εισαγγελέας και ανακρίτρια για το εάν θα προφυλακιστεί

Διαφωνία υπήρξε μεταξύ εισαγγελέως και ανακρίτριας για το εάν θα προφυλακιστεί ο 23χρονος ανιψ...
15:28 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κτηνωδία στη Δράμα: Σκότωσαν αρκούδα και μετά την αποκεφάλισαν

Μία νεκρή και αποκεφαλισμένη αρκούδα εντόπισε υπάλληλος του Δασαρχείου Δράμας σε ορεινή περιοχ...
15:23 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου: Πότε θα δοθούν στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα – Αυτοψία του Χρίστου Δήμα

Αυτοψία στα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου, τα οποία δεν έχουν δοθ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα