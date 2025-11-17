Παύλος Μαρινάκης για Ράνια Θρασκιά: Πώς νιώθουν στο ΠΑΣΟΚ που ο Τσίπρας αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για Ράνια Θρασκιά: Πώς νιώθουν στο ΠΑΣΟΚ που ο Τσίπρας αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;

«Πώς νιώθουν στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσοι κράτησαν, πριν από 10 χρόνια, μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ, την Ελλάδα στην Ευρώπη, όταν ακούν από “συντρόφους” τους ότι εκείνος που τους κουνούσε τότε το δάχτυλο αποτελεί εν δυνάμει εταίρο τους;» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Επισημαίνει ότι πριν από λίγη ώρα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά σε συνέντευξή της κατέστησε εν δυνάμει συνομιλητή του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον κ. Τσίπρα και προσθέτει «αντίστοιχες δηλώσεις έχουμε ακούσει και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, ως συνέχεια της επιλογής της ηγεσίας του κόμματος να συνταχθεί τους προηγούμενους μήνες, σε μία σειρά ζητημάτων, όχι μόνο με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με κομματίδια που προήλθαν από αυτό τον χώρο, υιοθετώντας κάποιες φορές ακόμα και την ακραία ρητορική τους».

Τέλος ο κ. Μαρινάκης ρωτάει αν όλοι στο ΠΑΣΟΚ είναι σύμφωνοι με αυτές τις δηλώσεις τη στιγμή που στελέχη του στοχοποιήθηκαν από τα «παρα-υπουργεία δικαιοσύνης» του κ. Τσίπρα και «κρεμάστηκαν στα μανταλάκια;».

Η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά

Σημειώνεται πως νωρίτερα η Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε:

«Δεν νιώθουμε ότι μας απειλεί ο κ. Τσίπρας στο ΠΑΣΟΚ. Οι πολιτικές της ΝΔ απειλούν τη χώρα, γι’ αυτό και οι πολίτες θέλουν αλλαγή». «Θεωρώ και ελπίζω πως ό, τι υπάρχει στη χώρα και εκφράζει τον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές ανθρώπους που βρίσκονται στο προοδευτικό κομμάτι ακόμη και τον κ. Τσίπρα», είπε επίσης η κα Θρασκιά.

