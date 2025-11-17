Θεσσαλονίκη: Σεβασμός και τιμή για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου – Μηνύματα για Δημοκρατία και κοινωνική ευημερία

Την 52η επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου τίμησε το πρωί της Δευτέρας, 17 Νοεμβρίου, πλήθος πολιτών, καταθέτοντας στεφάνια και λουλούδια μπροστά στο μνημείο των νεκρών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στο μνημείο μάλιστα προσήλθαν μαθητές και μαθήτριες του 34ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης και του 63ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για να καταθέσουν λουλούδια, κατόπιν αποφάσεων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Συνεχής αγώνας για τη Δημοκρατία

Την ανάγκη διαρκούς αγώνα για τη διατήρηση της Δημοκρατίας τόνισαν σε δηλώσεις τους κόμματα και φορείς.

«Κάθε τέτοια μέρα συναντιόμαστε με την ιστορία, αναμετριόμαστε με τη λήθη που δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ. Τα μηνύματα είναι μηνύματα για περισσότερη και συνεχή Δημοκρατία, για περισσότερα ανθρωπινα δικαιώματα, για μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Ως συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας χαρακτήρισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης τονίζοντας πως «δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγείλουμε ότι καταστρατηγείται, στραγγαλίζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση άρα στραγγαλίζεται η Δημοκρατία. Ο βασικός θεσμός της Δημοκρατίας είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μαζί με τον συνδικαλισμό. Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να αποκατασταθούν οι θεσμοί που έχουν καταστρατηγηθεί, για να υπάρξει ευημερία και προστασία στις ευάλωτες ομάδες. Ο δρόμος του αγώνα είναι μπροστά».

«Τιμούμε σήμερα όσους αγωνίστηκαν για να επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία η Δημοκρατία και η Ελευθερία. Τα αγαθά αυτά δεν ήταν και δεν είναι δεδομένα, ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής» σημείωσε ο Ευρυβιάδης Ελευθεριάδης, γραμματέας ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Ελευθερία και η Δημοκρατία είναι αγαθά που ενώνουν όλους τους Έλληνες πολίτες. «Σε τέτοιες μέρες πρέπει να νιώθουμε μονιασμένοι και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει διχασμός. Και θέλω να το πω αυτό απέναντι σε όσους προσπαθούν να αναθεωρήσουν τα τελευταία χρόνια την ελληνική ιστορία. Η θεσμική συνέχεια και η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Την τιμούμε και ξέρουμε πολύ καλά τι έχει συμβεί».

«Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε αυτή τη μέρα. Όταν ο λαός είναι ενωμένος, δεν μπορεί ποτέ να είναι νικημένος και απέναντι σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς εχθρούς. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε τον αγώνα που έκαναν κάποιοι για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι» είπε από την πλευρά του ο Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, Χάρης Κυπριανίδης, δήλωσε: «Σήμερα, μετά από 52 χρόνια, επίκαιρα όσο ποτέ τα συνθήματα που τότε επικράτησαν, προστιθέμενα μετά το Ψωμί Παιδεία Ελευθερία, το Δημοκρατία Δικαιοσύνη και Υγεία, για έναν αγώνα για την επικράτηση της Δημοκρατίας μέχρι σήμερα γιατί ο αγώνας για να έχουμε μια δημοκρατική χώρα με κοινωνική ευημερία δεν σταματάει ποτέ».

Συγκέντρωση και πορεία το απόγευμα

Με συγκεντρώσεις και πορείες αναμένεται να κορυφωθούν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις για την επέτειο μνήμης της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Πολιτικές οργανώσεις, φοιτητικοί σύλλογοι και συλλογικότητες καλούν στις 18:00 στο Πολυτεχνείο του ΑΠΘ, απ’ όπου θα ξεκινήσει πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σημειώνεται πως φοιτητές και φοιτήτριες βρίσκονται ήδη από το πρωί μπροστά στο Πολυτεχνείο τιμώντας την επέτειο με αντιδικτατορικά τραγούδια. Στα μηνύματα των φοιτητών συγκαταλέγονται και συνθήματα για τον πολύπαθο λαό της Γάζας.