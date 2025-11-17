Grand Hotel: Πώς σώθηκε o Πέτρος από τον αστυνόμο Κομνηνό, απόψε στις 21:00

Όλες οι αποκαλύψεις που περιμέναμε για το “Grand Hotel” έρχονται απόψε στις 21:00 στον Αντ1.

Ο Ρήγας, σε άθλια κατάσταση, προσπαθεί να φτάσει την Λυδία για να της μιλήσει. Ζαλισμένος, με τα μάτια του θολά, κοντεύει να παρανοήσει βλέποντας ξανά την πρώτη του σύζυγο.

Εκείνη τον οδηγεί στη σουίτα του και του λέει πως η Αλίκη έχει καινούργιο εραστή…! Ο Χρόνης ανακοινώνει απογοητευμένος στην Φρίντα και την Αλίκη πως δεν κατάφερε να βγάλει ένταλμα έρευνας για το ξενοδοχείο.

Την λύση, όμως, βρίσκει ο Άρης που ισχυρίζεται ψέματα πως του έκλεψαν χρήματα μέσα από το δωμάτιό του και έτσι η Αστυνομία αναγκάζεται να ψάξει στους χώρους του ξενοδοχείου.

Έτοιμος για όλα, ο Χαραλάμπης παροτρύνει τις γυναίκες να μπουν με το έτσι θέλω στο σχολείο για να οργανώσουν τη βιβλιοθήκη και ψάχνει τρόπο να συνεχίσει χωρίς τη βοήθεια του Χατζημήτρου.

Όταν ο Χρόνης με τον Βαγγέλη μπαίνουν στη σουίτα του Ρήγα και της Αλίκης για να ψάξουν, βρίσκουν κρυμμένο το στοιχείο που θα οδηγήσει στη σύλληψη του Ρήγα για τον φόνο της Γιαχαλή.

Ο Πέτρος μαθαίνει επιτέλους τι έχει συμβεί όλον αυτό τον καιρό που όλοι τον νομίζουν για νεκρό…

