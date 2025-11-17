Αγγελική Ηλιάδη για Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία»

Την Αγγελική Ηλιάδη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η γνωστή τραγουδίστρια στη διάρκεια των δηλώσεών της, τις οποίες παρακολουθήσαμε την Δευτέρα (17/11), αναφέρθηκε και στο τέλος της συνεργασίας της με την Θέλξη, πριν καν αυτή ξεκινήσει.

Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει γνωστό πως οι δύο κυρίες θα συνεργάζονταν στο ίδιο νυχτερινό κέντρο, ωστόσο τέλη Οκτωβρίου η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα.

Στις δηλώσεις της, η Αγγελική Ηλιάδη σχολίασε και την αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όταν το θέμα έπαιξε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Μιλώντας για την Θέλξη και το τέλος της συνεργασίας τους, η ερμηνεύτρια εξήγησε πως: «Το γυναικείο σχήμα που θέλαμε να κάνουμε δεν έγινε τελικά. Η συμφωνία ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν υπήρχε κανένα θέμα μεταξύ μας. Απολύτως κανένα θέμα. Απλώς η κοπέλα δεν ήθελε για προσωπικούς λόγους να τραγουδήσει. Δεν ήθελε ο σύντροφός της να εργάζεται. Είναι προσωπική απόφαση του καθενός. Έτσι ενημερώθηκα τουλάχιστον εγώ από την επιχείρηση. Ακριβώς αυτό μου είπαν και αυτό σας λέω».

Σχετικά με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, η Αγγελική Ηλιάδη είπε ότι: «Κάτι πήρε το μάτι μου, τον Ουγγαρέζο που σχολίασε έτσι την αποχώρηση της Θέλξης από το σχήμα. Θέλω να του δώσω μία συμβουλή. Να μην αναφέρεται υποτιμητικά, ειρωνικά και χλευαστικά σε γυναίκες, οι οποίες εργάζονται για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, σε μάνες. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάει δείχνει ότι δεν έχει ήθος και παιδεία! Λυπάμαι πάρα πολύ. Μία συμβουλή του δίνω έτσι πολύ όμορφα και φιλικά, επειδή δουλεύει και στην τηλεόραση, να μάθει να μιλάει όταν αναφέρεται σε γυναίκες και μανάδες».