Εριέττα Μανούρη: «Πόσο φριχτές ερωτήσεις είναι αυτές – Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μία γυναίκα από πίσω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Εριέττα Μανούρη
Φωτογραφία: Instagram/erietta_manouri

Καλεσμένη στο «Buongiorno» ήταν το πρωί της Δευτέρας (17/11) η Εριέττα Μανούρη. Η ηθοποιός, την οποία φέτος το τηλεοπτικό κοινό απολαμβάνει στην σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», με αφορμή τον ρόλο της στο αγαπημένο σίριαλ, αναφέρθηκε και στις αδιάκριτες ερωτήσεις που δέχονται συχνά οι γυναίκες και αφορούν το ευαίσθητο θέμα της μητρότητας.

Σχετικά με το αν την έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση με ερωτήσεις του τύπου “δεν θα γίνεις μανούλα;”, η Εριέττα Μανούρη απάντησε ότι: «Πόσο φριχτές ερωτήσεις είναι αυτές! Τώρα που μπήκα στα 30 νομίζω ότι κάπως έχει αρχίσει και εμένα ίσως λίγο να με απασχολεί, γιατί τώρα που είμαι στη σειρά και έχω παιδιά, με ρωτάνε ας πούμε… Ή όταν είχα την κοιλίτσα μου έλεγαν και στο σετ “άντε, και σου πάει και πότε και εσύ”, και λέω “παιδιά ένα λεπτό…”».

Επιπλέον, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Αρχικά, εμένα αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις, είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μία γυναίκα από πίσω. Πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε και μας φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά δεν είναι. Ειδικά από μία ηλικία και μετά, αν και πια οι γυναίκες κάνουν παιδιά και στα 35 και στα 36 και πολύ παραπάνω. Για μένα αυτό είναι και κάπως καλό, γιατί σίγουρα δεν νιώθω ότι είμαι σε αυτή την φάση, οπότε νιώθω ότι έχω το περιθώριο, και είναι οκ, και δεν θα με κρίνει και κανένας».

