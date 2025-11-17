Κατερίνα Καινούργιου: «Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται από εκεί ψηλά που θα με βλέπει να είμαι έγκυος» – Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Σούρα

Εύη Κατσώλη

lifestyle

Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85

Η εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου βρέθηκε στο μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Δημήτρη Σούρα και η παρουσιάστρια θέλησε να κάνει μια συγκινητική αναφορά σε εκείνον.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου Δημήτρη Σούρα. Εδώ τον θυμάμαι να κάθεται δίπλα μας, να μας συμβουλεύει και σε πολλά θέματα που μας απασχολούσαν μέσα σε αυτή τη χρονιά, έλεγα “πού είναι ο Σούρας να τοποθετηθεί;” Χάθηκε τόσο γρήγορα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τον θυμάμαι που τον παίρναμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και ήθελε να βγει και να τοποθετηθεί», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε:

«Είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο του Αγίου Δημητρίου πέρσι, το περίμενε πώς και πώς, και αναρωτιόμασταν μετά αν κόλλησε κάτι από εκεί. Είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, μου έλεγε “σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις ένα παιδάκι, να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία”. Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται που θα με βλέπει να είμαι έγκυος από εκεί ψηλά. Ήταν ένας υπέροχος φίλος, μιλούσαμε πολλές φορές τα βράδια για τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που είχα και για σχέσεις μου».

