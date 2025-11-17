Millyet: «Αυξάνεται ο κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης στην Κύπρο» – Σενάρια έντασης από την τουρκική εφημερίδα, αιχμές κατά Ισραήλ

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Milliyet δημοσιεύει άρθρο του διευθυντή της, Οζάι Σεντίρ, στο οποίο υποστηρίζει ότι η πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης στην Κύπρο «αυξάνεται», ενώ διατυπώνει σειρά σοβαρών καταγγελιών εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς και του Ισραήλ.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τις εξελίξεις στο νησί, την οποία η Milliyet αποδίδει σε στρατιωτικές προετοιμασίες και πολιτικές ανακατατάξεις στο νότιο τμήμα της Κύπρου.

Στο άρθρο, ο Σεντίρ αναφέρεται αρχικά σε ευρωπαϊκές ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικής εκπαίδευσης, όπως οι Hard Task Training και ESA στην Πολωνία, η Alfa Metal στη Βουλγαρία και η Counter Terrorism Academy στην Τσεχία, υποστηρίζοντας ότι «πολλοί Ελληνοκύπριοι» λαμβάνουν τα τελευταία χρόνια εκπαίδευση από αυτές.

Όπως σημειώνει, η επίσημη εξήγηση είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν εργασία ως ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας στη νότια Κύπρο, όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Λευκωσία σχεδιάζει να αναπτύξει αυτά τα άτομα επιχειρησιακά, δίπλα στην Εθνική Φρουρά.

Ο Τούρκος αρθρογράφος ανατρέχει σε προσωπικές εμπειρίες του από την περίοδο που έζησε στα κατεχόμενα και υποστηρίζει ότι «πρώτη φορά από το 1974» αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο σύγκρουσης τόσο αυξημένο.

Το δημοσίευμα τονίζει πως η αιτία της κλιμάκωσης, κατά τον Σεντίρ, δεν είναι ούτε τα όπλα που προμηθεύτηκαν οι Ελληνοκύπριοι ούτε η στρατιωτική εκπαίδευση, καθώς –όπως ισχυρίζεται– η παρουσία του τουρκικού στρατού στο νησί «ενημερώνεται διαρκώς» για την αποτροπή κάθε ενδεχόμενης επιχείρησης.

Αντίθετα, αποδίδει την «άνοδο του κινδύνου» στην ενίσχυση ακροδεξιών και παραστρατιωτικών ομάδων στη νότια Κύπρο από το 2010 και στη «μεταφορά του ελέγχου της Εκκλησίας στο Ισραήλ».

Ο Σεντίρ κάνει ειδική αναφορά στην οργάνωση ΕΛΑΜ, κατηγορώντας την ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε Τουρκοκύπριους που πέρασαν στο νότιο τμήμα, αλλά και σε οργανωμένες ομάδες νεολαίας, τις οποίες συνδέει με εγκληματικές ενέργειες.

Στη συνέχεια, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει «φιλοφασιστική» κατεύθυνση και ότι «ελέγχεται πλέον από το Τελ Αβίβ και όχι από την Αθήνα».

Σύμφωνα με τον Σεντίρ, το Ισραήλ επιχειρεί να προκαλέσει ένταση ή ακόμη και πολεμική σύγκρουση στην Κύπρο, με στόχο –όπως λέει– να διαμορφώσει ελεύθερα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υποστηρίζει επίσης ότι το Ισραήλ στοχεύει σε μια κρίση που θα επιδεινώσει τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ενώ κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι χρηματοδοτεί έργα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας με την Κύπρο και «εξοπλίζει» την Ελλάδα.

Ο Σεντίρ στρέφεται και κατά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, τον οποίο χαρακτηρίζει «άνθρωπο χωρίς βάση» που «εξαρτάται από την Εκκλησία» και «στηρίζεται στους φασίστες».

Aναφορές γίνονται και στην Ορθόδοξη Εκκλησία, την οποία ο Σεντίρ χαρακτηρίζει «εκκλησία που δεν ασχολείται με πνευματικά ζητήματα» και την κατηγορεί ότι επιδιώκει «να διώξει τους Τούρκους από το νησί».

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει επίσης ότι η Εκκλησία και η ελληνοκυπριακή πλευρά «μισούν περισσότερο από όλους» τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ερχιουρμάν, επειδή –όπως γράφει– «τα όνειρά τους ήταν διαφορετικά» και δεν έχουν κατανοήσει τις παλαιότερες θέσεις του για την Τουρκία.

Το δημοσίευμα καταλήγει προειδοποιώντας ότι, κατά τον Σεντίρ, «δεν θα αποτελούσε έκπληξη» αν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει την Κύπρο για να αποδυναμώσει την Τουρκία και ότι οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο ενδέχεται να εξελιχθούν σε «προκλήσεις σύγκρουσης» στο νησί, με τον διευθυντή της εφημερίδας να υποστηρίζει ότι ο Ελληνοκύπριος ηγέτης «ίσως συνειδητοποιήσει πολύ αργά» την κατάσταση.