Νιγηρία: Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας – Κατηγορεί το Κονγκό ότι… έκανε βουντού για να νικήσει στα πέναλτι

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νιγηρία: Έξαλλος ο προπονητής της εθνικής ομάδας – Κατηγορεί το Κονγκό ότι… έκανε βουντού για να νικήσει στα πέναλτι

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Νιγηρίας, Έρικ Σελέ, είναι οργισμένος μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ καταγγέλλει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για… περίεργες πρακτικές κατά τη διάρκεια των πέναλτι στην μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η ήττα στα πέναλτι έφερε τον αποκλεισμό της ομάδας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και κατηγορίες για «μαγεία».

Ο Σελέ υποστήριξε ότι η ΛΔ Κονγκό έκανε «βουντού» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι που τους έδωσε τη νίκη με 4-3 και την πρόκριση στα πλέι οφ του Μαρτίου.

Ο αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 1-1, με αποτέλεσμα η διαδικασία των πέναλτι να κρίνει την πρόκριση.

Η ήττα έθεσε τέλος στις ελπίδες της Νιγηρίας να συμμετάσχει στο επόμενο Μουντιάλ, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχόμενη απουσία της από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τον Σελέ να προσπαθεί να αντιμετωπίσει μέλη του τεχνικού επιτελείου της ΛΔ Κονγκό πριν το τελευταίο πέναλτι, με τα χέρια ανοιχτά και φωνάζοντας προς την αντίπαλη ομάδα.

Ο Σελέ συγκρατήθηκε από μέλος του δικού του τεχνικού επιτελείου, αλλά όταν ο Τσάνσελ Μμπέμπα εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι, ο προπονητής έτρεξε προς τον αντίπαλο πάγκο.


Ο προπονητής της Νιγηρίας υποστήριξε ότι «Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας των πέναλτι, ο τύπος από τη ΛΔ Κονγκό έκανε βουντού», είπε στους δημοσιογράφους μετά τον αγώνα.

«Κάθε φορά, κάθε φορά, κάθε φορά. Γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός».

Όταν ρωτήθηκε να περιγράψει τι είδε, ο Σελέ κούνησε το δεξί του χέρι στον αέρα και πρόσθεσε: «Κάτι τέτοιο».

«Δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι άλλο».


Εκπρόσωπος από την εθνική ομάδα του Κονγκό διέψευσε τους ισχυρισμούς του Σελέ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικόνες ντροπής σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη- Άμεση αναστολή λειτουργίας

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Κατώτατος μισθός 2026: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί και τι θα ισχύσει για το Δημόσιο

ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα για την επιχορήγηση ύψους έως 14.800 ευρώ

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»

Η κβαντική μνήμη Raman επιδεικνύει απόδοση που προσεγγίζει αυτήν της ενότητας
περισσότερα
11:11 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

NBA: Οι Λέικερς στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό – Η λίγκα συλλέγει αρχεία και έγγραφα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μεταξύ των ομάδων του ΝΒΑ που κλήθηκαν να παραδώσουν «έγγραφα κα...
04:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Όσκαρ: Πήρε εξιτήριο ύστερα από πέντε μέρες νοσηλείας λόγω καρδιακών προβλημάτων

Ο Όσκαρ, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία καριέρα στην Τσέλσι, νοσηλεύεται σε νοσοκ...
01:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-2: Οι Μεσσήνιοι «σόκαραν» τους Πειραιώτες με επική ανατροπή – ΒΙΝΤΕΟ

Η Καλαμάτα έγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της στη Volley League, καθώς η ομάδα επ...
01:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Οι 32 από τις 48 ομάδες που έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Πορτογαλία και η Νορβηγία εξασφάλισαν τα «εισιτήριά» τους για την τελική φάση του Μουντιάλ 2...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα