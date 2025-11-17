Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται βροχές και καταιγίδες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός

Αγριεύει ο καιρός. Επιδείνωση αναμένεται το επόμενο διήμερο στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Το Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικόνες ντροπής σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη- Άμεση αναστολή λειτουργίας

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Κατώτατος μισθός 2026: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί και τι θα ισχύσει για το Δημόσιο

ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα για την επιχορήγηση ύψους έως 14.800 ευρώ

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»

Η κβαντική μνήμη Raman επιδεικνύει απόδοση που προσεγγίζει αυτήν της ενότητας
περισσότερα
12:47 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω της αυριανής 24ωρης απεργίας εργαζομένων

Αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων...
12:41 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Στον αέρα το ΙΕΚ Όμηρος και το Aegean College στη Λάρισα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε την οικοδομική άδεια του κτιρίου που είχε πληγεί απ...
12:33 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική εξέταση για την επίθεση σε δύο 13χρονες στον Εύοσμο

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελέας για την υπόθεση των έξι ανήλικων κοριτσιών που κ...
12:14 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 80χρονος που ανατίναξε το σπίτι του γιου του – «Ήταν σαν να έπεσε βόμβα»

Ηλικιωμένος οδηγείται στη φυλακή μετά την καταδίκη του από το Αυτόφωρο, επειδή ανατίναξε με εμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα