Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης – Έρχονται βροχές και καταιγίδες, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Αγριεύει ο καιρός. Επιδείνωση αναμένεται το επόμενο διήμερο στη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)

α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο

β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας

Το Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.