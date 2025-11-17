Γιάννης Ζουγανέλης: Έγραφαν από κάτω «α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους» – Αυτό εμένα με σοκάρει

Γιάννης Ζουγανέλης

Ένα γεγονός που τον σόκαρε, μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, αποκάλυψε ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ».

«Έχω υποστεί πολλές απώλειες συνεργατών όπως ο Σάκης Μπουλάς, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Διονύσης Σαββόπουλος. Συμμετείχα κάποτε σε μια εκπομπή που έκανε το BBC αφιερωμένη στον Σαββόπουλο που τον αποκαλούσαν έναν από τους σημαντικότερους ποιητές της γενιάς του ’60. Τι με σόκαρε;» είπε αρχικά ο Γιάννης Ζουγανέλης.

«Στο διαδίκτυο υπήρχε μια εικόνα από τη συνεργασία με τον Σαββόπουλο που ήμουν στη φωτογραφία εγώ, ο Σάκης, ο Λαυρέντης και ο Σαββόπουλος. Από κάτω έγραφαν, με ειρωνικό τρόπο, “α ρε Ζούγα, τα κατάφερες, τους πέθανες όλους”. Αυτό εμένα με σοκάρει. Με σοκάρει αυτή η αυθαιρεσία που συμβαίνει τώρα και το να επικοινωνείς το κακό με αυτόν τον τρόπο», συνέχισε ο Γιάννης Ζουγανέλης.

