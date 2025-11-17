Κυριάκος Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρκές κάλεσμα για μία χώρα δημοκρατική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή. Που διδάσκεται από το χθες, διαμορφώνοντας με αυτοπεποίθηση το αύριο» τονίζει σε ανάρτησή του στα social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επέτειο των 52 χρόνων από την εξέγερση στο Πολυτεχνείο.

Ο πρωθυπουργός προσθέτει: «Τιμούμε την εξέγερση του 1973 αναβαθμίζοντας την Παιδεία, ώστε να συμβαδίζει με την εποχή μας. Στηρίζοντας το εισόδημα και μειώνοντας φόρους υπέρ της κοινωνίας. Αλλά και χτίζοντας ένα κράτος φιλικό και ψηφιακό, στην υπηρεσία του πολίτη.

Κρατάμε ζωντανό εκείνο το σκίρτημα ελευθερίας που έδωσε, αργότερα, παλμό στον Κοινοβουλευτισμό. Και το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για μία Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική. Με τη σκέψη ανοιχτή και το βλέμμα στο μέλλον».

