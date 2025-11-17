Ανδρουλάκης για επέτειο Πολυτεχνείου: Απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης

«Σήμερα τιμούμε εκείνες και εκείνους, που δεν λύγισαν. Κρατάμε ζωντανό το μήνυμα του Πολυτεχνείου: Ενότητα και αγώνας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊκή συμμετοχή, αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπλήρωσε πως σε «μια εποχή που οι εχθροί της Δημοκρατίας, είναι πολλοί -ορατοί και αδιόρατοι-, στα χρόνια που έρχονται το Πολυτεχνείο θα γίνεται όλο και πιο επίκαιρο».

Υπογράμμισε ακόμη πως «απέναντι στον αυταρχισμό και τις ανισότητες, στεκόμαστε όρθιοι για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά να σβήσει η φωνή της ελευθερίας, της προόδου και της πίστης σε έναν δικαιότερο κόσμο».

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι 52 χρόνια πριν, η κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου καταρρέει από την ορμή του τανκ, κι εκεί όπου η σιδερένια πόρτα έπεσε, γράφει ο Γιάννης Ρίτσος, «είναι μια κόκκινη λίμνη, ένα κόκκινο δέντρο, ένα κόκκινο πουλί».

«Μέσα από τον κρότο της βίας, υψώνεται κάτι αθάνατο: το πάθος για δημοκρατία. Η νεολαία στάθηκε απέναντι στον φόβο, με μόνο της όπλο το όραμα για μια ελεύθερη Ελλάδα», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Έρευνα για κρασιά: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις τιμές

Τα «παράθυρα» για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη – Ποιοι προλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν, δείτε αναλυτικά παραδε...

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
11:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

«Η τεχνητή νοημοσύνη βάζει δύσκολα στον νομοθέτη» – Άρθρο του Γρηγόρη Δημητριάδη

« Τα παιδιά τού σήμερα δεν θα ξεπεράσουν ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη» Sam Altman, CEO OpenAI Γρ...
11:16 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Εορτασμός του Πολυτεχνείου ενώ στον πλανήτη συσσωρεύεται όλο και περισσότερη εύφλεκτη ύλη

Το ΚΚΕ τιμά τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό – λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλεί δύναμη...
10:50 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αποστολάκη: Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι στοιχείο της ταυτότητάς του

«Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, απαντάμε με το πρόγραμμά μας στην ανάγκη για πολιτική αλλαγή»...
10:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης για Πολυτεχνείο: Το μετατρέπουμε σε καθημερινή προσπάθεια για Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη

«Τα συνθήματα των φοιτητών του Πολυτεχνείου διατρέχουν 52 χρόνια και αντηχούν στο τώρα ως διαρ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα