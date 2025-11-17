Ιρλανδία: 5 νεκροί και 3 τραυματίες σε φρικτό τροχαίο από σύγκρουση δύο οχημάτων

Η Ιρλανδία θρηνεί έπειτα από ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε νέους ανθρώπους και άφησε ακόμη 3 τραυματίες, προκαλώντας σοκ στις τοπικές κοινότητες.

Η σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο σε δρόμο κοντά στο Ντάνταλκ, στην κομητεία Λουθ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι πέντε νεκροί –τρεις άνδρες και δύο γυναίκες- κατευθύνονταν προς το Ντάνταλκ όταν το Volkswagen Golf τους συγκρούστηκε με ένα Toyota Land Cruiser.

Την Κυριακή, η αστυνομία αποκάλυψε τα ονόματα των θυμάτων: Shay Duffy (21 ετών), Chloe McGee (23), Alan McCluskey (23), Dylan Commins (23) και Chloe Hipson (21).

Ένας έκτος επιβάτης στο Golf, άνδρας, επέζησε και έφερε τραύματα που δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του, όπως και οι δύο επιβάτες του Land Cruiser, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Ο επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας, Charlie Armstrong, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό, καταστροφικό γεγονός για αυτές τις οικογένειες, τις κοινότητές τους και την κοινότητα εδώ στο Ντάνταλκ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αστυνομία διερευνά όλες τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Five young people have died and three others have been injured in a road crash in Dundalk in County Louth. Irish police have appealed for information about the two-vehicle crash on Saturday. Read more on this story: https://t.co/OfB1BgQYq4 pic.twitter.com/lM504bWwY6 — Sky News (@SkyNews) November 16, 2025



Ο Simon Harris, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, σημείωσε ότι «ένα πέπλο βαθιάς λύπης έχει καλύψει τη χώρα μας» και απέτισε φόρο τιμής στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο επιθεωρητής Liam Geraghty, μιλώντας κοντά στο σημείο του ατυχήματος, τόνισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων. «Τα γεγονότα που συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ υπενθυμίζουν με σαφήνεια πόσο δραματικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στους δρόμους μας σε μια στιγμή και την τραγωδία που προκαλεί στις οικογένειες, τις κοινότητες και τους αγαπημένους», είπε.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η απώλεια της Chloe Hipson από το Bellshill, η οποία ήταν μικρότερη αδελφή του βετεράνου παίκτη Ryan Hipson της ομάδας North Motherwell FC. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.

Άλλοι στο διαδίκτυο περιέγραψαν την Chloe ως «όμορφη ψυχή» και «καταπληκτικό κορίτσι».

Μέχρι στιγμής φέτος, συνολικά 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους ιρλανδικούς δρόμους, ελαφρώς αυξημένος αριθμός σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.