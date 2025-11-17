Ιρλανδία: 5 νεκροί και 3 τραυματίες σε φρικτό τροχαίο από σύγκρουση δύο οχημάτων

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιρλανδία: 5 νεκροί και 3 τραυματίες σε φρικτό τροχαίο από σύγκρουση δύο οχημάτων
Πηγή: Χ

Η Ιρλανδία θρηνεί έπειτα από ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε νέους ανθρώπους και άφησε ακόμη 3 τραυματίες, προκαλώντας σοκ στις τοπικές κοινότητες.

Η σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα το Σάββατο σε δρόμο κοντά στο Ντάνταλκ, στην κομητεία Λουθ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι πέντε νεκροί –τρεις άνδρες και δύο γυναίκες- κατευθύνονταν προς το Ντάνταλκ όταν το Volkswagen Golf τους συγκρούστηκε με ένα Toyota Land Cruiser.

Πηγή: Χ

Την Κυριακή, η αστυνομία αποκάλυψε τα ονόματα των θυμάτων: Shay Duffy (21 ετών), Chloe McGee (23), Alan McCluskey (23), Dylan Commins (23) και Chloe Hipson (21).

Ένας έκτος επιβάτης στο Golf, άνδρας, επέζησε και έφερε τραύματα που δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του, όπως και οι δύο επιβάτες του Land Cruiser, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Ο επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας, Charlie Armstrong, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό, καταστροφικό γεγονός για αυτές τις οικογένειες, τις κοινότητές τους και την κοινότητα εδώ στο Ντάνταλκ». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αστυνομία διερευνά όλες τις συνθήκες της σύγκρουσης.


Ο Simon Harris, αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, σημείωσε ότι «ένα πέπλο βαθιάς λύπης έχει καλύψει τη χώρα μας» και απέτισε φόρο τιμής στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο επιθεωρητής Liam Geraghty, μιλώντας κοντά στο σημείο του ατυχήματος, τόνισε ότι η Κυριακή ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων. «Τα γεγονότα που συνέβησαν εδώ χθες το βράδυ υπενθυμίζουν με σαφήνεια πόσο δραματικά μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στους δρόμους μας σε μια στιγμή και την τραγωδία που προκαλεί στις οικογένειες, τις κοινότητες και τους αγαπημένους», είπε.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η απώλεια της Chloe Hipson από το Bellshill, η οποία ήταν μικρότερη αδελφή του βετεράνου παίκτη Ryan Hipson της ομάδας North Motherwell FC. Η ομάδα ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της.

Άλλοι στο διαδίκτυο περιέγραψαν την Chloe ως «όμορφη ψυχή» και «καταπληκτικό κορίτσι».

Μέχρι στιγμής φέτος, συνολικά 157 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στους ιρλανδικούς δρόμους, ελαφρώς αυξημένος αριθμός σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Πυρετός: Πρέπει πάντα να τον ρίχνουμε; Τι λένε ειδικοί για τη σωστή αντιμετώπισή του

Πολυτεχνείο: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Αναλυτικά τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό

Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
09:29 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Παρίσι: Συνάντηση Μακρόν – Ζελένσκι για νέο πακέτο ενίσχυσης – Το Κίεβο «κλειδώνει» γαλλικά μαχητικά και αντιαεροπορικά συστήματα

O Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει στο Παρίσι επιδιώκοντας νέες συμφωνίες που ...
09:14 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Αναγκαστική προσγείωση πτήσης στο Μιζούρι λόγω απειλής βόμβας σε βαλίτσα – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο

Μια πτήση των United Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μιζούρι των ΗΠΑ, προκα...
07:57 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Τουρκία: Σε κλοιό πιέσεων ο Ερντογάν – Ο πόλεμος της διαδοχής φουντώνει

Μαίνεται ο πόλεμος των επιγόνων για την επόμενη ημέρα στην Τουρκία. Ο βηματισμός που ανοίγουν ...
06:47 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ρωσία: Κατάρριψη 36 ουκρανικών drones κατά τη διάρκεια της νύχτας

Οι ρωσικές δυνάμεις αεράμυνας κατέστρεψαν 36 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα