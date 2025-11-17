Κύκλωμα ψευτοεπενδυτών καζίνο: «Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης, τα αντικρούει όλα» – Τι υποστηρίζει ο φερόμενος αρχηγός

Στη σύλληψη πέντε ατόμων που έταζαν επενδύσεις και ξάφριζαν τα θύματά τους προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και το φερόμενο αρχηγικό μέλος του κυκλώματος, ο οποίος εμφανιζόταν ως υψηλόβαθμος στέλεχος σε καζίνο.

«Ο πελάτης μου τα αντικρούει όλα. Υπάρχει ολόκληρη μέθοδος πλεκτάνης και θα αποδείξει πάραυτα τους ισχυρισμούς του. Ειδικά ο πρώτος καταγγέλλων και ορισμένοι από αυτούς δεν μπορούν να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ο έλεγχος που έχει γίνει και οι μαγνητοφωνήσεις είναι συνομιλίες οικογενειακές, που δεν αποδεικνύουν αυτούς τους ισχυρισμούς», ανέφερε στο Mega ο δικηγόρος του κατηγορούμενου επιχειρηματία, Δημήτρης Χριστόπουλος.

Ο Σπύρος Μαρτίκας είχε καταγγείλει νωρίτερα πως το κύκλωμα τού απέσπασε το ποσό των 600.000 ευρώ.

«Υπάρχει ένα εξώδικο από τον πελάτη μου στον κ. Μαρτίκα. Ο ίδιος έχει δανειστεί από τον πελάτη μου. Υπάρχει έγγραφο περί αυτού, του δάνεισε 33.000 ευρώ. Ο πελάτης μου του έδωσε 33.000 ευρώ, ο κ. Μαρτίκας αποδέχεται αυτό, του στέλνει εξώδικο και του ζητά τα λεφτά. Στην ίδια δικογραφία το ποσό που αναφέρει ο κ. Μαρτίκας, και όχι απαιτητό, είναι της τάξης των 70.000 ευρώ», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα μέλη του κυκλώματος το αρχικό χρονικό διάστημα εμφάνιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, λίρες και ράβδους χρυσού σε ραντεβού με τα θύματά τους, πείθοντάς τα να δώσουν κι άλλα χρήματα για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

«Είχαν σκηνοθετήσει ακόμα και ληστεία. Σε μερικές περιπτώσεις ασκήθηκε και βία στα θύματα. Από τις 13 περιπτώσεις που έχουν εξιχνιαστεί, τα κέρδη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ», είπε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από την έρευνα των Αρχών δεν προκύπτει κάποια σύνδεση με την υπόθεση Παντελίδη, τονίζει η Αστυνομία.