Επιβεβαίωση του enikos.gr: Η υπογραφή της 4ης FDI Belharra «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», τα νέα συστήματα και τα χρονοδιαγράμματα

Χωρίς να υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση, αλλά μέσω διαρροών, έγινε γνωστό τελικά ότι η ΓΔΑΕΕ υπέγραψε τη συμφωνία με τη γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία για τη ναυπήγηση της 4ης φρεγάτας FDI Belharra, η οποία, σε πλήρη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του enikos.gr, θα φέρει το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», με αύξοντα αριθμό στην πλώρη τον F-600.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε μία ανεξήγητη κίνηση, χωρίς να υπάρξει, όπως συνηθίζεται, ένα τυπικό Δελτίο Τύπου, αλλά και χωρίς την παραμικρή αναφορά από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού, έγινε γνωστό μέσω διαρροών ότι υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργοποίηση της προαίρεσης ναυπήγησης της 4ης φρεγάτας FDI Belharra.

Σε πλήρη επιβεβαίωση των πληροφοριών του enikos.gr, η 4η υπερσύγχρονη φρεγάτα του Π.Ν. θα φέρει το όνομα «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ» με αύξοντα πρωραίο αριθμό τον F-600 και όχι F-604, όπως περίμεναν οι περισσότεροι.

Κι αυτό, διότι η ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού θέλει να σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας εποχής, που θα σημάνει την υπεροχή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μία εποχή που ευελπιστούν να είναι ένδοξη, όπως με το θωρηκτό «Αβέρωφ», το οποίο επίσης είχε σχεδιαστικά τη χαρακτηριστική ανάστροφη πλώρη. Επιπλέον, όλες οι μονάδες του Π.Ν., ανά κλάση, ξεκινούν με άρτιο και όχι περιττό αριθμό, ενώ το «0» διατηρεί αυτή την παράδοση.

Όπως έγινε γνωστό, η ελληνική πλευρά εξασφάλισε συμμετοχή 25% στο πρόγραμμα συμπαραγωγής, από 12% που ίσχυε για τις πρώτες τρεις, «ΚΙΜΩΝ», «ΝΕΑΡΧΟΣ», «ΦΟΡΜΙΩΝ».

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, η φρεγάτα θα είναι έκδοσης Standard 2++ (από την έκδοση Standard 2), φέροντας επιπλέον δυνατότητες, οι οποίες θα ενσωματωθούν μετά το 2028 σταδιακά και στις υπόλοιπες τρεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, το επιπλέον 13% που εξασφαλίστηκε στη συμμετοχή αφορά στην υποστήριξη του πλοίου, η οποία θα πραγματοποιείται σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, ενώ εγχώρια πρόκειται να πραγματοποιηθούν και οι αναβαθμίσεις των υπόλοιπων τριών πλοίων. Το ερώτημα, βεβαίως, είναι πώς η ηγεσία του Π.Ν. δέχεται να γίνεται η υποστήριξη των πλοίων σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, τις οποίες εμπιστεύεται, ενώ, σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, δεν εμπιστεύεται τα ελληνικά ναυπηγεία και εμφανίζεται η ίδια ως leader του προγράμματος, υιοθετώντας μία «σοβιετικού τύπου» πρακτική.

Ερωτήματα, επίσης, δημιουργούνται σχετικά και με τη σιωπή που τηρείται ως προς την πρόταση των ναυπηγείων της ΟΝΕΧ Ελευσίνας, να ναυπηγηθεί η 4η φρεγάτα στην Ελλάδα, με κόστος έως και 15% χαμηλότερο, για το οποίο ουδέποτε υπήρξε σχετική ενημέρωση – έστω για την τήρηση των τύπων – αλλά και για την αποφυγή παρερμηνειών από κακοπροαίρετους, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε νομικές ενέργειες.

Σε ό,τι αφορά τη «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», θα φέρει 10+1 καινοτομίες, με προεξέχουσα τη δυνατότητα εκτόξευσης των υπό ανάπτυξη στρατηγικών πυραύλων του ευρωπαϊκού προγράμματος ELSA, εμβέλειας έως 2.000 χιλιομέτρων. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα πρόγραμμα που βρίσκεται ακόμη υπό σχεδιασμό και δεν υπάρχει ορατό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες για τις 10 καινοτομίες. Εκτιμάται, πάντως, ότι θα φέρει το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου ECM (Electronic Counter Measures), για το οποίο επισήμως δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση σε σχετικό ερώτημα του enikos.gr για το πότε θα είναι έτοιμο. Κι αυτά είναι κονδύλια που δεν έχουν υπολογιστεί στην αρχική σύμβαση, κάτι που συνεπάγεται την αύξηση της τιμής όλων των τριών πρώτων πλοίων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα πλοία ενσωματώνουν τα χαρακτηριστικά που έχει ζητήσει το Πολεμικό Ναυτικό, δηλαδή 32 κελιά, καθώς και αντιαεροπορικό – πυραυλικό σύστημα RAM, μαζί με αερόφυλλα (chaffs) που παραπλανούν το ραντάρ εισερχόμενου εχθρικού πυραύλου.

Όλα αυτά πλαισιώνονται από τον ολοκληρωμένο ιστό αισθητήρων PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module). Πρόκειται για την ψηφιακή «καρδιά» του πλοίου, όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου CAPTAS-4 και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.