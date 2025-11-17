Αναγκαστική προσγείωση πτήσης στο Μιζούρι λόγω απειλής βόμβας σε βαλίτσα – Εκκενώθηκε το αεροπλάνο

Μια πτήση των United Airlines πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Μιζούρι των ΗΠΑ, προκαλώντας συναγερμό και εκκένωση του αεροπλάνου πριν συνεχίσει με ασφάλεια το ταξίδι της προς το Σικάγο.

Η πτήση United 380 από το Ντάλας προς το Σικάγο αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στο Σεντ Λούις το πρωί της Κυριακής λόγω πιθανής απειλής βόμβας, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της United Airlines στη New York Post.

Το αεροπλάνο εκτράπηκε στο διεθνές αεροδρόμιο Lambert του Σεντ Λούις γύρω στις 8:40 π.μ. τοπική ώρα, αφού ένας άνδρας ανέφερε ότι υπήρχε βόμβα σε μια βαλίτσα της γυναίκας του, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η St. Louis Post-Dispatch.

Ο φερόμενος ως υπαίτιος συνελήφθη, όπως μετέδωσε το μέσο ενημέρωσης. Η ταυτότητά του ή το αν έχει απαγγελθεί κατηγορία εις βάρους δεν ήταν άμεσα γνωστά.

Όλοι οι 119 επιβάτες απομακρύνθηκαν άμεσα και περίμεναν στον τερματικό σταθμό μετά την προσγείωση, δήλωσε η διευθύντρια του αεροδρομίου στο ίδιο μέσο.

Ειδικές αστυνομικές ομάδες εστάλησαν στο Boeing 737-700 και διεξήγαγαν έρευνα για πάνω από δύο ώρες μετά την προσγείωση, μετέδωσε η St. Louis Post-Dispatch.

Οι αρχές έλεγξαν το αεροσκάφος χωρίς να βρεθεί κάποιο σχετικό εύρημα, σύμφωνα με την United Airlines. Το αεροπλάνο απογειώθηκε από το Σεντ Λούις το απόγευμα και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σικάγο, όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία.