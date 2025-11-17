Μια περίοδος ανεπανάληπτης ευημερίας αρχίζει για 3 ζώδια – «Θα αποκτήσετε γερές βάσεις για να απογειωθείτε»

marinasiskos

timeout

17 Νοεμβρίου: Μια περίοδος ανεπανάληπτης ευημερίας αρχίζει για 3 ζώδια
Φωτογραφία: Pexels

Στις 17 Νοεμβρίου 2025, τρία ζώδια μπαίνουν σε μια περίοδο ευημερίας. Το τρίγωνο Ήλιου–Κρόνου αποτελεί σημάδι διαρκούς επιτυχίας, καρπό της σταθερής προσπάθειας και του αυτοσεβασμού. Αυτή η διέλευση ανταμείβει τη ωριμότητα και την αποφασιστικότητα, χαρίζοντας σταθερότητα σε όσα κάποτε μας προκαλούσαν αβεβαιότητα.

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου – «Αυτή η εβδομάδα φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα»

Το συγκεκριμένο αστρολογικό φαινόμενο δεν υπόσχεται θαύματα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά μας βοηθά να αποκτήσουμε τις βάσεις ώστε να συνεχίσουμε δυναμικά. Τη Δευτέρα, ο σκοπός συναντά την υπομονή — και το σύμπαν ανταποκρίνεται με τα αποτελέσματα που τόσο θέλαμε να δούμε. Για τρία ζώδια, αυτή είναι η αρχή μιας πραγματικά ευημερούσας φάσης. Κερδίσατε αυτή την ευκαιρία να ανθίσετε. Εσείς τη δημιουργήσατε και αξίζετε να νιώθετε περήφανοι.

Περίοδος ευημερίας και ευκαιριών ξεκινά για 3 ζώδια, από σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2025

  • Ταύρος,
  • Λέων,
  • Παρθένος

Ταύρος

Η διέλευση του Ήλιου σε τρίγωνο με τον Κρόνο αγκυροβολεί τις φιλοδοξίες σας στην πραγματικότητα, αγαπητοί Ταύροι.  Τώρα, βλέπετε το φως, και μπορείτε να πείτε ότι τίποτα από όσα κάνατε δεν πήγε χαμένο.  Έχετε εργαστεί σκληρά, και αυτή είναι η στιγμή που αρχίζετε να βλέπετε μετρήσιμα αποτελέσματα. Επιτέλους! Η οικονομική σταθερότητα και οι μακροπρόθεσμες ευκαιρίες αναπτύσσονται από την προηγούμενη επιμονή σας.

Τα 4 ζώδια που δέχονται ευλογίες από το σύμπαν – «Ένας κύκλος κλείνει και η ηρεμία επιστρέφει στη ζωή σας»

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, κάτι αλλάζει μέσα σας, και αυτό σας βοηθά να καταλάβετε ότι κάνατε το σωστό. Επενδύσατε το μυαλό και την ενέργειά σας στις σωστές προσπάθειες, Ταύροι. Η ανταμοιβή σας είναι η γαλήνη του να γνωρίζετε ότι τα θεμέλιά σας είναι στέρεα.

Η ευημερία πηγάζει όχι από την τύχη, αλλά από τη δική σας ήρεμη, αξιόπιστη προσπάθεια. Παραμείνετε συνεπείς και εμπιστευτείτε όσα έχετε χτίσει. Κάνατε κάτι καλό, τώρα συνεχίστε το, Ταύροι

Τα 5 ζώδια που βλέπουν τον έρωτα να κυριαρχεί στη ζωή τους έως τις 23 Νοεμβρίου – «Οι σχέσεις θα γίνουν πιο έντονες και όλα θα μοιάζουν μοιραία»

Λέων

Η διέλευση αυτής της ημέρας, ο Ήλιος σε τρίγωνο με τον Κρόνο, δίνει δομή και υπόσταση στους στόχους σας, αγαπητοί Λέοντες.  Παίρνετε τον εαυτό σας στα σοβαρά, και το σύμπαν ανταποκρίνεται αναλόγως. Καλό να το γνωρίζετε!  Η επαγγελματική αναγνώριση ή η ενίσχυση της φήμης σας θα σηματοδοτήσει αυτήν την περίοδο ευημερίας.

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, θα λάβετε επιβεβαίωση με τη μορφή σεβασμού που έρχεται προς εσάς με γοργούς ρυθμούς. Είναι ωραίο να σας σέβονται, Λέοντες, ειδικά όταν ξέρετε ότι το αξίζετε.  Και το αξίζετε!

Η ενέργεια του Κρόνου σταθεροποιεί ό,τι είναι αληθινό και απομακρύνει ό,τι δεν είναι. Αυτή είναι η στιγμή σας για να οχυρώσετε την αυτοκρατορία σας, Λέοντες. Η πρόοδος που σημειώνετε τώρα έχει τη δυνατότητα να διαρκέσει, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνετε και να διατηρήσετε όσα έχετε χτίσει. Πανεύκολο!

Παρθένος

Η σημερινή ισχυρή διέλευση, δηλαδή το τρίγωνο Ήλιου – Κρόνου, ενισχύει την ικανότητά σας να οργανώνετε, να βελτιώνετε και να εξασφαλίζετε το μέλλον σας, Παρθένοι. Η ευημερία, αυτήν την ημέρα, εμφανίζεται για εσάς με ήσυχους, πρακτικούς τρόπους.
Θα αισθανθείτε σταθεροί, αξιόπιστοι και σίγουροι με την ιδέα ότι οι προσπάθειές σας αποδίδουν.

Τη Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, ένα επαγγελματικό ή οικονομικό ορόσημο θα δείξει ότι η στρατηγική σας λειτουργεί. Για να μην αναφέρουμε ότι είναι αρκετά συναρπαστικό να βλέπετε τις προσπάθειές σας να αποδίδουν σε πραγματικό χρόνο.
Το σύμπαν σας ανταμείβει για την πειθαρχία σας, Παρθένοι.

Αυτή η ευθυγράμμιση Ήλιου-Κρόνου σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αβεβαιότητα στον έλεγχο. Συνεχίστε να κάνετε ό,τι λειτουργεί, Παρθένοι. Όπως λένε, αν κάτι δουλεύει, μην το αλλάζετε. Αυτή η φάση αφορά τη σταθερή επίτευξη, και με την ορμή σας, είναι σίγουρο ότι θα πετύχετε τους στόχους σας. Συνεχίστε έτσι, το έχετε!

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Πυρετός: Πρέπει πάντα να τον ρίχνουμε; Τι λένε ειδικοί για τη σωστή αντιμετώπισή του

Πολυτεχνείο: Πώς κινούνται σήμερα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Αναλυτικά τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ και μετρό

Το σχέδιο για φθηνότερη ενέργεια στις βιομηχανίες- Τι προβλέπει το «ιταλικό μοντέλο» για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
09:05 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Συνάδελφός της κάλυπτε τη θέση της όσο ήταν σε άδεια μητρότητας – «Αρνήθηκε να μου την ξαναδώσει όταν επέστρεψα»

Μια γυναίκα προκάλεσε ένταση όταν αποφάσισε να κρατήσει το γραφείο που είχε κερδίσει δίκαια, ε...
08:32 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Συνταγή για τέλεια αυγά ποσέ – 7 κόλπα για σίγουρη επιτυχία

Το ποσάρισμα των αυγών δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερο. Είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπ...
06:15 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το γράμμα «Ρ» σε 6 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου: Κριοί, προσέξτε να μην εξαντληθείτε

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα