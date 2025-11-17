Σταματίνα Τσιμτσιλή για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ήταν τόσο βαθιά νυχτωμένη στο πώς τη διαχειριζόταν και διαπραγματευόταν τις συμβάσεις της;»

Την εξέλιξη στη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου σχολίασαν το πρωί της Δευτέρας (17/11) στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή. Η παρουσιάστρια του «Happy Day» μιλώντας για το θέμα τόνισε ότι μπορεί η artist manager να ήταν εκείνη που την είχε προωθήσει και την είχε στηρίξει, ωστόσο και το μοντέλο είχε στόχο να πετύχει, καθώς και ταλέντο.

«Η Έλενα Χριστοπούλου έχει πάρα πολλά κορίτσια στο πρακτορείο της και δεν έχουν κάνει όλα την καριέρα της Ηλιάνας. Δηλαδή, σίγουρα είναι αυτή που την προώθησε, την βοήθησε και την στήριξε, αλλά προφανώς είχε και η Ηλιάνα στόχο να πετύχει και έχει ταλέντο.

Εγώ εκεί που διαφωνώ είναι στο τόσο υψηλό ποσό. Συνήθως στην αποζημίωση για να ζητήσεις τόσο υψηλό ποσό, έχεις προσδιορίσει την οικονομική ζημία. Δηλαδή για κλονισμό ψυχικής υγείας, δεν ζητάς τέτοιο ποσό ούτε αν έχεις χάσει τον πατέρα των παιδιών σου που ήταν στην πιο παραγωγική του ηλικία. Προφανώς έχει γίνει ένας υπολογισμός της οικονομικής ζημίας», ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Συνεχίζοντας, η παρουσιάστρια είπε ότι: «Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση για την Ηλιάνα, που την εκτιμώ και τη συμπαθώ, είναι ότι είσαι ένα κορίτσι του σήμερα, βλέπεις τι γίνεται στην αγορά, ήταν τόσο βαθιά νυχτωμένη στο πώς τη διαχειριζόταν και διαπραγματευόταν τις συμβάσεις της; Δεν ξέρεις τι παίζει στην αγορά, είσαι τόσο βαθιά νυχτωμένος που ο άλλος σε εκμεταλλεύεται τόσο πολύ και το μαθαίνεις τόσο καιρό μετά;».