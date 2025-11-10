Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η αποκάλυψη για την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου – «Η κάθε μανούλα το επικοινωνεί όπως και όποτε θέλει»

Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (9/11) με μια τρυφερή ανάρτηση στα social media την εγκυμοσύνη της.

Μέσα από την εκπομπή της, «Happy Day» στον ALPHA η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να τής ευχηθεί και on air, ενώ προχώρησε και σε μία αποκάλυψη.

Όπως περιέγραψε η παρουσιάστρια του «Happy Day», «όταν τον Σεπτέμβριο επιστρέψαμε από τις διακοπές και όταν ήρθαμε στο στούντιο βλέπω την Κατερίνα στο ασανσέρ. Μόλις συνάντησα τη Μαίρη Παλιαλέξη και την Τίνα Μεσσαροπούλου τους είπα ότι η Κατερίνα Καινούργιου είναι έγκυος, χωρίς όμως να γνωρίζω κάτι. Η Μαίρη το απέκλεισε γιατί θεωρούσε ότι αν ήταν, θα μας το είχε πει. Εγώ επέμενα ότι είναι έγκυος».

«Δεκαπέντε μέρες μετά αρχίζουν να βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα και λέω “ορίστε η Σταματίνα έπεσε μέσα”. Τότε το κορίτσι το διέψευδε γιατί δεν ένιωθε έτοιμη και δεν είχε κάνει τις εξετάσεις της. Η κάθε μανούλα το επικοινωνεί όπως και όποτε θέλει», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

«Σου πάει Κατερινάκι μας, με το καλό. Όταν βλέπεις ένα ζευγάρι που το θέλει πάρα πολύ και τελικά συμβαίνει, χαίρεσαι πάρα πολύ», υποστήριξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

