Ο νέος «πόλεμος» στην Greek Mafia: Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το συμβόλαιο θανάτου με θύμα τον 41χρονο – Ερωτήματα για το έγκλημα στα Σκούρτα

Συμβόλαιο θανάτου από ανθρώπους της Greek Mafia «βλέπουν» στο ελληνικό FBI πίσω από τη δολοφονία του 41χρονου «μποντιμπίλντερ», όπως ήταν το προσωνύμιό του στον χώρο της νύχτας, στην Αράχωβα. Πρόκειται για μια εκτέλεση που θεωρείται σίγουρο ότι θα προκαλέσει νέα αναταραχή στους κόλπους του ελληνικού οργανωμένου εγκλήματος.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το συμβόλαιο θανάτου εκτελέστηκε με χειρουργική ακρίβεια και με απόλυτη πληροφόρηση από την πλευρά των δραστών, στον χειμερινό προορισμό όπου ο 41χρονος είχε πάει με τη σύντροφό του και δύο φιλικά τους ζευγάρια για να περάσουν το Σαββατοκύριακο.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει η Αστυνομία, οι δράστες όχι μόνο γνώριζαν πού θα βρίσκεται, αλλά επίσης είχαν άριστη γνώση και για τους σωματοφύλακες του 41χρονου, οι οποίοι όμως δεν βρίσκονταν μαζί του στην Αράχωβα. Ο «μποντιμπίλντερ», ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά τελικά είχε αθωωθεί στο δικαστήριο και μάλιστα με πλειοψηφία μεταξύ των ενόρκων, φαίνεται πως γνώριζε ότι υπάρχει εις βάρος του συμβόλαιο θανάτου και μάλιστα από ανθρώπους της Greek Mafia. Πρόκειται για μέλη εγκληματικών οργανώσεων με τους οποίους μέχρι πρότινος φαίνεται να είχε ιδιαίτερα καλή σχέση.

Τον περασμένο Μάιο στα Λιόσια ο 41χρονος καταδιώχθηκε από δύο οπλοφόρους οι οποίοι πυροβόλησαν το αυτοκίνητό του με καλάσνικοφ, ωστόσο κατάφερε να σωθεί λόγω της θωράκισης που έφερε το όχημά του. Έκτοτε ήταν πολύ προσεκτικός στις κινήσεις του, ενώ πληροφορίες τον ήθελαν για ένα μεγάλο διάστημα να έχει βρει καταφύγιο σε κρυφό σημείο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στη Μάνη, στην προσπάθειά του να σβήσει τα ίχνη του. Μάλιστα όταν επέστρεψε στην Αθήνα κυκλοφορούσε πάντα με το θωρακισμένο όχημά του και τη συνοδεία δύο πάνοπλων μπράβων για προστασία. Το επίμαχο όμως Σαββατοκύριακο οι σωματοφύλακές του έλειπαν.

Σύμφωνα με τη φημολογία που ακουγόταν στον κόσμο της νύχτας, ο 41χρονος το τελευταίο διάστημα, κυρίως δε κατά την προφυλάκισή του, φέρεται να άλλαξε στρατόπεδο και να πέρασε στη ρωσική μαφία, η οποία έχει πλέον ανοιχτή αντιπαλότητα με την Greek Mafia, καθώς οι Ρώσοι ήδη έχουν βγάλει από τη μέση τέσσερα σημαντικά στελέχη της εγχώριας μαφίας.

Αυτό πιστοποιήθηκε από τους αστυνομικούς ύστερα από ένα επεισόδιο που είχε σημειωθεί στις φυλακές με πρωταγωνιστές τον ίδιο και ένα από τα πιο βαριά ονόματα της Greek Mafia, ίσως τον μοναδικό που έχει μείνει ζωντανός από τον ακήρυχτο πόλεμο των μαφιών. Οταν ο 41χρονος ήταν προφυλακισμένος και ενώ βρισκόταν στο προαύλιο των φυλακών, επιτέθηκε στον συγκεκριμένο άνδρα της ελληνικής μαφίας και ήρθαν στα χέρια φωνάζοντάς του: «Αυτά είναι τα πρώτα από τον Έντικ, όταν βγεις θα δεις και τα υπόλοιπα…».

Ο Έντικ φέρεται ως ο αρχηγός της ρωσικής μαφίας στην Ελλάδα και μάλιστα θεωρείται ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή για τις δολοφονίες σημαντικών στελεχών της εγχώριας μαφίας. Το τελευταίο διάστημα έχει βρει καταφύγιο στο Ντουμπάι, καθώς στην Ελλάδα είναι καταζητούμενος και δίνει τις εντολές μέσω τηλεφώνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός της ρωσικής μαφίας έδινε δύο εκατομμύρια ευρώ ως συμβόλαιο θανάτου προκειμένου να βγάλει από τη μέση τα εναπομείναντα σημαντικά πρόσωπα της Greek Mafia. Ήδη το ένα από αυτά τα πρόσωπα δολοφονήθηκε έξω από ιατρικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατά το παρελθόν είχε στενή σχέση με τον 41χρονο που δολοφονήθηκε στην Αράχωβα. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο πρόσωπο, χαρακτηρίζεται «σκληρό καρύδι που δύσκολα οι Ρώσοι θα τον βγάλουν από τη μέση…», λέει αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών.

Τηλεφώνημα-παγίδα

Ο 41χρονος, που φαινόταν να διατηρεί άριστη σχέση με τον αρχηγό της ρωσικής μαφίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο πήγε στην Αράχωβα και νοίκιασε σαλέ μαζί με δύο φιλικά του ζευγάρια. Κανείς δεν ήξερε ακόμα και από το συγγενικό του περιβάλλον πού θα πήγαινε ο «μποντιμπίλντερ», καθώς έπαιρνε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, κάποιοι όχι μόνο γνώριζαν πού θα βρισκόταν, αλλά ακόμα και το απομακρυσμένο σαλέ που είχε νοικιάσει.

Το βράδυ του Σαββάτου και ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό του δωματίου χτύπησε το παλαιάς τεχνολογίας κινητό που είχε στην κατοχή του. «Οταν χτυπούσε αυτό το παλιό κινητό ποτέ δεν μιλούσε μπροστά μου… Βγήκε στη βεράντα της μεζονέτας για να μιλήσει και ξαφνικά άκουσα τους πυροβολισμούς», φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς του ελληνικού FBI η σύντροφός του.

Άγριο έγκλημα στα Σκούρτα

Σχετίζεται με τον «εμφύλιο»;

Θρίλερ στα Σκούρτα Βοιωτίας, με άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Παρασκευής. Την υπόθεση ανέλαβαν αξιωματικοί του ελληνικού FBI, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι το Ι.Χ. είχε κλαπεί από την Αθήνα, με πλαστές πινακίδες, ενώ η σορός είχε πλήρως αλλοιωθεί από την καύση.

Το σκηνικό του τρόμου θυμίζει έντονα μαφιόζικες εκτελέσεις ή τρομοκρατική ενέργεια, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να είναι αισιόδοξοι ότι θα ταυτοποιήσουν γρήγορα τον άνδρα. Μάλιστα, μία από τις πρώτες ενέργειές τους ήταν να σταλούν οστά του αγνώστου στην τράπεζα DNA του ελληνικού FBI σε μια προσπάθεια γρήγορης ταυτοποίησης.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντική και η πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο θάνατος του άνδρα είχε επέλθει δύο ημέρες πριν αυτός εντοπιστεί.