Νίκος Κουρής: «Ο έρωτας μόνο μας ταλαιπωρεί, αλλά μας δίνει και πολύ μεγάλη χαρά»

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου έδωσε ο Νίκος Κουρής, η οποία προβλήθηκε την Δευτέρα (17/11). Ο αγαπημένος ηθοποιός, ανάμεσα σε άλλα μίλησε και για τον έρωτα, δηλώνοντας μάλιστα πως δεν ξέρει άνθρωπο που να βιώνει αυτό το πολύ όμορφο συναίσθημα και να μην «θέλει να ταλαιπωρείται ή να μην ταλαιπωρεί ο ίδιος τον εαυτό του».

Συγκεκριμένα, με αφορμή τον έρωτα που ζουν οι δύο κεντρικοί ήρωες της επιτυχημένης σειράς του STAR «IQ160», ο Νίκος Κουρής, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο σίριαλ, είπε ότι: «Εγώ δεν ξέρω άνθρωπο που να είναι ερωτευμένος και να μην θέλει να ταλαιπωρείται ή να μην ταλαιπωρεί ο ίδιος τον εαυτό του. Από μόνος του, βάζοντας σκέψεις, διάφορα πράγματα».

«Είναι μία ζωντανή κατάσταση ο έρωτας. Ο έρωτας μόνο μας ταλαιπωρεί, αλλά μας δίνει και πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πολύ μεγάλη ζωή ο έρωτας», πρόσθεσε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.