Τα 3 ζώδια που βλέπουν την τύχη τους να αλλάζει έως τις 23 Νοεμβρίου – «Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία»

Η τύχη και η εύνοια φτάνουν επιτέλους για τρία ζώδια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από 17 έως 23 Νοεμβρίου 2025. Ο ανάδρομος Ερμής μετακινείται στον Σκορπιό την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου. Η πορεία του Ερμή στον Σκορπιό είναι μια ευκαιρία να γίνετε περίεργοι για τα συναισθήματά σας, τη διαίσθησή σας και το νόημα ορισμένων εμπειριών.

Αν και συναισθηματικό, αυτό το ζώδιο του νερού αναζητά την κατανόηση μέσω αποκαλύψεων και ανακαλύψεων. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, θα ενισχύσει αυτήν την ενέργεια, ακριβώς πριν ξεκινήσει η εποχή του Τοξότη την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου.

Αυτήν την εβδομάδα, δημιουργήστε χώρο για να εμφανιστεί η τύχη, τιμώντας την περιέργειά σας και βλέποντας κάθε στιγμή ως μια εμπειρία μάθησης. Επιτρέποντας στον εαυτό σας να είστε περίεργοι και να εξερευνήσετε νέες ευκαιρίες, είτε διαπιστώνετε ότι κάτι προορίζεται για εσάς είτε βλέπετε ότι ήταν απλώς μια ανακατεύθυνση.

Μην αγχώνεστε να κάνετε τα πάντα άψογα ή να τηρείτε αυστηρά προγράμματα. Αντί γι’ αυτό, υιοθετήστε μια ανοιχτή στάση. Αφήστε τον εαυτό σας να εξερευνήσει πού οδηγούν ορισμένα μονοπάτια, καθώς αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας, ανεξάρτητα από το αν θα λειτουργήσει όπως ελπίζατε.

Τρία ζώδια ευνοούνται από ευημερία και τύχη όλη την εβδομάδα – “αναλύετε τη διαίσθησή σας”

Κριός,

Ιχθύες,

Λέων

Κριός

Αυτή είναι η εποχή σας για να αναλάβετε ρίσκα, αγαπητοί Κριοί. Καθώς ο Ήλιος περνά στον Τοξότη την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, εισέρχεστε σε μια ισχυρή πύλη εκδήλωσης τύχης. Ωστόσο, αυτό θα συμβεί μόνο μέσω της προθυμίας σας να πάρετε ρίσκα και να εξερευνήσετε ό,τι σας ελκύει. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την ενέργεια αυτής της εβδομάδας και της εποχής που έρχεται, προσπαθήστε να εξασκηθείτε σε θετικές επιβεβαιώσεις που αφορούν το πώς αισθάνεστε και σκέφτεστε για τον εαυτό σας.

Ενώ η ανάληψη ρίσκων θα ενθαρρύνεται, θα πρέπει ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή σας, ώστε να εμπιστεύεστε ότι αυτά τα βήματα θα σας αποδώσουν, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η εποχή του Τοξότη θα διαρκέσει μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι μια περίοδος δράσης στη ζωή σας.

Θέματα τύχης, αφθονίας και μάθησης θα διαδραματίσουν όλα σημαντικό ρόλο σε όσα θα καθοδηγηθείτε να κάνετε. Ενώ ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έχουν επιστρέψει στους Ιχθύες ως μέρος της τελευταίας τους διαδρομής μέσω αυτού του ζωδίου του νερού, η πίεση φεύγει από πάνω σας.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και θα γνωρίζετε ότι αξίζετε τη ζωή που ονειρεύεστε.

Ιχθύες

Τιμήστε αυτό που βρίσκεται στην καρδιά σας, αγαπητοί Ιχθύες. Η Νέα Σελήνη στον Σκορπιό θα ανατείλει την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου. Ενώ αυτή η ενέργεια σας καλεί να είστε περίεργοι για την εξερεύνηση νέων μονοπατιών, θέλει επίσης να τιμήσετε αυτό που γνωρίζετε ότι είναι ο σκοπός σας. Βλέπετε πράγματα πέρα από το υλικό επίπεδο. Και ενώ αυτό είναι ένα χάρισμα, μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο, καθώς ο πνευματικός κόσμος δεν ακολουθεί πάντα λογικά ή πρακτικά βήματα.

Με τη Νέα Σελήνη στον Σκορπιό, ενθαρρύνεστε να τιμήσετε αυτά τα όνειρα που είχατε πάντα για τον εαυτό σας, ειδικά αυτά που αφορούν σε επαγγελματικές κινήσεις ή μια μετακόμιση σε έναν όμορφο τόπο. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να τιμήσετε αυτό που ξέρετε ότι προορίζεται για εσάς και να αρχίσετε να σημειώνετε πρόοδο.

Αυτήν τη στιγμή, πρέπει να ελέγξετε το επίπεδο κατανόησης και των πεποιθήσεών σας, καθώς θα είναι απαραίτητο για να γνωρίζετε ποιο μονοπάτι να ακολουθήσετε. Η ενέργεια του Σκορπιού φέρνει τύχη στη ζωή σας βοηθώντας στην αποκάλυψη της αλήθειάς σας. Να γνωρίζετε ότι η ζωή σας μπορεί πραγματικά να είναι όλα όσα έχετε οραματιστεί με την καρδιά και την διαίσθησή σας.

Λέων

Η τύχη και η καλή σας μοίρα φτάνουν μόλις γίνετε περίεργοι για την εξερεύνηση συναρπαστικών νέων επιλογών, Λέοντες. Η Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, φέρει μια τρυφερή και αγαπησιάρικη ενέργεια που θα σας βοηθήσει να ανοιχτείτε σε μεγαλύτερες δυνατότητες στη ζωή σας.

Πρόσφατα, δώσατε αγώνα για να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας ή να καταλάβετε επιτέλους ποια επιλογή ήταν η σωστή για εσάς. Ωστόσο, όταν ο Ήλιος εισέλθει στον Τοξότη, θα καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για το τι είναι σωστό ή λάθος, αλλά για το να επιτρέψετε στον εαυτό σας να επιδιώξει αυτό που ανάβει μια σπίθα μέσα στην ψυχή σας.

Κατά τη διάρκεια της εποχής του Τοξότη, θα κληθείτε να ταξιδέψετε, να περάσετε χρόνο στο εξωτερικό ή να βρεθείτε με μια συναρπαστική νέα ομάδα ανθρώπων. Η τύχη που προορίζεται για εσάς προέρχεται από το να αφήσεις την περιέργειά σας να σας καθοδηγήσει σε νέα μέρη και ανθρώπους που αποτελούν μέρος της πορείας της ψυχής σας σε αυτή τη ζωή.

Την περίοδο αυτή, θα μπορέσετε επίσης να συνδεθείτε με το σύμπαν και να καταλάβετε ότι μια εμπειρία είναι έγκυρη, ανεξάρτητα από το που μπορεί να σας οδηγήσει. Προσπάθησε να δείξετε κατανόηση στον εαυτό σας και άφηστε αυτή την περίοδο να είναι μια στιγμή εξερεύνησης. Μην κρίνετε τις εμπειρίες σας με βάση το αν ήταν επιτυχίες ή όχι.