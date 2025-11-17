Ο Δικαστής: Ο Σταβέρης λυγίζει μπροστά στο βάρος των επιλογών του, απόψε στις 22:30

Νάντια Ρηγάτου

Media

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Ο Δικαστής” απόψε στις 22:30 στον Αντ1.

Η αποκάλυψη πως ο Τάσος (Κωνσταντίνος Ζωγράφος) είναι μέλος της συμμορίας του Δράκου (Γιώργος Χρανιώτης), κατευθύνουν προς τα εκεί την οργή του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς), που ανακαλύπτει ότι λίγες μέρες πριν το τροχαίο, ο γιος του είχε μια διένεξη με τον Δράκο (Γιώργος Χρανιώτης).

Και όσο η έρευνα για το τροχαίο συνεχίζεται, ο Χρήστος (Μιχάλης Αρτεμισιάδης) που πιέζεται έντονα από την Όλγα (Μαρία Αποστολακέα), αναγκάζεται να την πάει στο σπίτι του πατέρα του (Γιώργος Κωνσταντίνου), όπου κρύβει τα λεφτά του Σταβέρη (Νίκος Ψαρράς).

Μπαίνοντας στο σπίτι όμως, τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Μέσα στη δίνη των εξελίξεων, ο Δικαστής (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) χρωστάει μια απάντηση στον Νώντα (Αυγουστίνος Κούμουλος).

Στη συνάντησή τους, θα αναγκαστεί να αναλάβει τις ευθύνες του, ακόμα κι αν χρειαστεί να πει ψέματα.

Δείτε το Trailer: 

Δείτε αποσπάσματα

Ο Άλκης «φλερτάρει» με τον κίνδυνο

 Ο Σταβέρης  λυγίζει μπροστά στο βάρος των επιλογών του

 

 

