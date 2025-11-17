Ιταλία: Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες μετά την υπερχείλιση ποταμού – Πλημμύρες «κατάπιαν» οικισμούς, αγνοούνται 2 άτομα

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα.

Firefighters are in action with light boats and the Venice Fire Department helicopter in the village of Versa, Romans d’Isonzo (GO), NE Italy. Following the flooding of the Torre River, some people have evacuated to the roofs of their homes; rescue operations are underway. pic.twitter.com/Rc6hQLhzE6 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 17, 2025



Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει.

⛈️Video di Giacomo, per “Segnalazioni meteo PMG”, degli allagamenti segnalati nell’Ospedale di Palmanova a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore tra Udinese e Goriziano. pic.twitter.com/2dLdNazP4X — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

⛑️Video di Arrex, per “Segnalazioni meteo PMG”, dei soccorsi in atto a Versa (GO). pic.twitter.com/Sta0pr6QXU — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

❗️Video di Prisca, per MeteoFVG, dell’alluvione a Versa (GO) dopo l’esondazione dello Judrio tra Chiopris e Versa. Due gommoni dei vigili del fuoco sono entrati ora in azione per recuperare le persone bloccate. pic.twitter.com/Kj14HxgWyx — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025



Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

🔴Fiume Torre in piena e in alcuni tratti esondato. Video di Mater Dei Friuli da Villesse (GO). pic.twitter.com/Tf8ky1S5tG — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025

Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Δυο άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την βορειοανατολική Ιταλία.

Αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στην περιοχή Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.

🔵Una frana ha travolto nella notte una casa a #BrazzanodiCormons (Gorizia). Una persona è stata estratta viva dalle macerie, è stata portata in ospedale con una gamba rotta. Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile stanno cercando 2 dispersi.pic.twitter.com/ZA5hpYiImY — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 17, 2025



Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.

⛈️Nella notte allagamenti a San Vito al Torre (UD) a causa delle precipitazioni che hanno colpito l’Udinese. Video di Fiore per “Segnalazioni Meteo PMG”. Tra Udine e Gorizia caduti localmente in 24 ore anche 250 mm di pioggia. A Cormons 262 mm di pioggia. pic.twitter.com/pAstN3CQC9 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) November 17, 2025



Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ