Ιταλία: Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες μετά την υπερχείλιση ποταμού – Πλημμύρες «κατάπιαν» οικισμούς, αγνοούνται 2 άτομα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ιταλία: Κάτοικοι ανέβηκαν στις στέγες μετά την υπερχείλιση ποταμού – Πλημμύρες «κατάπιαν» οικισμούς, αγνοούνται 2 άτομα

Εξαιτίας της συνεχούς βροχόπτωσης, τις περασμένες ώρες υπερχείλισε ο χείμαρρος Τόρρε, στην περιφέρεια Φριούλι Βενέτσια Τζούλια της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ανέβηκαν στις στέγες των σπιτιών τους, περιμένοντας τη βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας και της πυροσβεστικής με πλωτά μέσα και ελικόπτερα.


Το ύψος του νερού καλύπτει σχεδόν ολοκληρωτικά τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολλά ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει.


Ήδη κατά την διάρκεια της νύχτας, με δεκάδες επιχειρήσεις τους, οι πυροσβέστες βοήθησαν κατοίκους που δεν μπορούσαν να βγουν από τα διαμερίσματα και από τα αυτοκίνητά τους.

Δύο αγνοούμενοι από την κακοκαιρία

Δυο άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του κύματος κακοκαιρίας, το οποίο πλήττει την βορειοανατολική Ιταλία.

Αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 35 ετών, καθώς και η ηλικιωμένη γυναίκα την οποία ο 35χρονος προσπάθησε να βοηθήσει.

Και οι δυο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, φέρονται να παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τις λάσπες, μετά τη μερική κατάρρευση ενός κτηρίου στην περιοχή Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια.


Ένας ηλικιωμένος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τους διασώστες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στα πόδια.

Η Πολιτική Προστασία και οι πυροσβέστες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δύο αγνοούμενους, αλλά το έργο τους δυσχεραίνεται από τις συνέπειες των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Στην πόλη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με την Σλοβενία, εμπορικές επιχειρήσεις και ισόγεια σπίτια έχουν πλημμυρίσει, με τεράστιες οικονομικές ζημιές.


Πολλά σχολεία της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια σήμερα παρέμειναν κλειστά και, εξαιτίας των πλημμυρισμένων δρòμων, οι μετακινήσεις των πολιτών είναι ιδιαίτερα προβληματικές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας εσπευσμένα στο Τορίνο 18χρονος φοιτητής για μεταμόσχευση ήπατος

Ποια είναι τα χρωματιστά τρόφιμα που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών σας – Συνδέονται με αλλαγές στη συμπεριφορά το...

Προϋπολογισμός: Στα 10.298 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 10μηνο – Αυτοί είναι οι φόροι που υπεραπέδωσαν

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: Στο 2,2% η ανάπτυξη το 2026 – Τι λέει για πληθωρισμό και ανεργία

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»

Η κβαντική μνήμη Raman επιδεικνύει απόδοση που προσεγγίζει αυτήν της ενότητας
περισσότερα
13:49 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Νιγηρία: Επίθεση ενόπλων σε σχολείο – Σκότωσαν τον υποδιευθυντή και απήγαγαν 25 μαθήτριες

Μια βίαιη επίθεση σε σχολείο τα ξημερώματα συγκλόνισε τη βορειοδυτική Νιγηρία, όπου ένοπλοι ει...
13:38 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ιστορική συμφωνία για απόκτηση 100 μαχητικών Rafale από τη Γαλλία

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα για την Ουκρανία λόγω της κλιμάκωσης των ρωσικών επιθέσεων, ο...
13:23 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Πολωνία: H έκρηξη σε σιδηροδρομική γραμμή οφείλεται σε δολιοφθορά, δήλωσε ο Τουσκ – Αναφορές για εμπλοκή της Ρωσίας

Η έκρηξη που κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στη διαδρομή Βαρσοβία-Λούμπλιν χθες, Κυριακή, προ...
13:09 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονη – Όρμησε κατά πάνω τους οπλισμένη με μαχαίρια

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα