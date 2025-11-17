Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονη – Όρμησε κατά πάνω τους οπλισμένη με μαχαίρια

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν 12χρονη – Όρμησε κατά πάνω τους οπλισμένη με μαχαίρια
Φωτογραφία: Reuters

Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το παιδί τούς είχε προηγουμένως επιτεθεί με δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με την BILD, το κορίτσι είχε εξαφανιστεί από χθες από το σπίτι της στο Μπόχουμ και είχε δηλωθεί από την οικογένειά του ως αγνοούμενο, με την επισήμανση ότι χρειάζεται επειγόντως φαρμακευτική αγωγή, καθώς είναι άρρωστο και κωφό.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι το παιδί βρισκόταν με τη μητέρα του, επίσης κωφή, η οποία είχε χάσει την επιμέλειά του.


Η αστυνομία έφθασε στο σπίτι της γυναίκας τις πρώτες πρωινές ώρες και άνοιξε την εξώπορτα με κλειδαρά, καθώς οι ένοικοι δεν άνοιγαν.

Ερευνώντας το διαμέρισμα, οι αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση από το 12χρονο κορίτσι, το οποίο κρατούσε δύο μαχαίρια και όρμησε καταπάνω τους.


Οι αστυνομικοί την πυροβόλησαν και την τραυμάτισαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Εικόνες ντροπής σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Κυψέλη- Άμεση αναστολή λειτουργίας

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Κατώτατος μισθός 2026: Πόσο αναμένεται να αυξηθεί και τι θα ισχύσει για το Δημόσιο

ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως σήμερα για την επιχορήγηση ύψους έως 14.800 ευρώ

Τι σημαίνει η φράση «ο έχων ώτα ακούειν ακουέτω και νουν νοείτω»

Η κβαντική μνήμη Raman επιδεικνύει απόδοση που προσεγγίζει αυτήν της ενότητας
περισσότερα
12:52 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Millyet: «Αυξάνεται ο κίνδυνος πολεμικής σύγκρουσης στην Κύπρο» – Σενάρια έντασης από την τουρκική εφημερίδα, αιχμές κατά Ισραήλ

Η φιλοκυβερνητική τουρκική εφημερίδα Milliyet δημοσιεύει άρθρο του διευθυντή της, Οζάι Σεντίρ,...
11:56 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μπανγκλαντές: Η πρώην Πρωθυπουργός της χώρας καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές καταδίκασε σήμερα σε θάνατο την ανατραπείσα πρωθυπουργό Σέιχ Χασίν...
11:44 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Σαουδική Αραβία: 45 προσκυνητές κάηκαν ζωντανοί έπειτα από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο – Συγκλονιστικά βίντεο

Ένα τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο προς τη Μέδινα, πόλη της Σαουδικής Αραβίας, έχει συγκλονίσει ...
11:39 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Βίντεο: Κουκουλοφόροι ληστεύουν ακινητοποιημένο όχημα – Σκηνές τρόμου στη μέση του δρόμου

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Βρετανίας, όταν μια ομάδα κουκουλ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα