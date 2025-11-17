Τρομακτικό τροχαίο στην Πτολεμαΐδα: Δύο σοβαρά τραυματίες από τη σφοδρή σύγκρουση 6 οχημάτων – Δείτε εικόνες από το σημείο

Σοβαρό τροχαίο συνέβη μετά τις 9:00 το πρωί στην περιοχή του Υδραγωγείου (επί της οδού 25ης Μαρτίου) στην Πτολεμαΐδα.

Υπήρξε σφοδρή σύγκρουση στην οποία ενεπλάκησαν πέντε αυτοκίνητα και ένα φορτηγό, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, e- ptolemeos.gr. Ένα από τα οχήματα κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που τμήμα των αυτοκινήτων έγινε ενιαία μάζα σιδήρου.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο τουλάχιστον σοβαρά τραυματισμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής, του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες και να διερευνήσουν τα αίτια της σύγκρουσης.

Επίσης σημειώθηκε μεγάλη έκρηξη, με φωτιά και μανιτάρι καπνού, πιθανόν από ντεπόζιτο φυσικού αερίου.